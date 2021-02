Bianca Drăgușanu a lansat un atac la menajera care i-a luat apărarea lui Alex Bodi, nimeni altul decât fostul soț divei. Fosta prezentatoare spune că are înregistrări compromițătoare.

Menajera spusese că nu a văzut și nu a auzit de nicio bătaie pe care Alex i-a dat-o blondinei, Bianca vine o reacție incendiară: spune că are înregistrări cu menajera care contrazic declarațiile date de ea! Bianca Drăgușanu susține că are înregistrări cu angajata în care aceasta îi ”plânge de milă”, după una dintre bătăile pe care le-a luat de la fostul soț. „Eu intuiam că ea are de gând să mintă fiind menajera lui. (…) Culmea este că eu le-am făcut cunoștință. Prima oară mi-a făcut curățenie mie, apoi am dus-o la el. Cea ce a omis doamna este că declarațiile dânsei nu se prea potrivesc cu declarațiile ce mi le-a făcut mie în particular, când îmi plângea efectiv de milă. La două săptămâni după nefericitul incident la care ați văzut cu toții ce am pățit, ea a venit la mine acasă și s-a mărturisit. M-a compătimit. Dacă nu-și aduce aminte ce a spus, eu am niște dovezi la ce spune. (…) În cas amea am și eu câteva obiective de înregistrare în care doamna menajeră spune total diferit de ceea ce a declarat ieri”, a spus Bianca Drăgușanu, la Xtra Night Show. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE MENAJERA LUI ALEX BODI DESPRE BĂTĂI: “POT DOVEDI CĂ MINTE”)

Bianca Drăgușanu scoate artileria grea! Atac la menajera care l-a apărat pe Alex Bodi: ce înregistrări are

Mai mult, Bianca Drăgușanu spune că o va aduce pe menajeră în fața magistraților. „A spus așa ”Nu-mi vine să cred, mamă, cât te-a nenorocit. Eu era să mor când te-am văzut în halul ăla”. Dacă cumva își aduce aminte ar fi bine, pentru că în fața judecătorilor nu va putea minți”, a spus Bianca. „Frica l-a făcut să recurgă la asta. E într-o situație delicată și când ești într-o situație delicată și se mai crează una e posibil să…. Si mai e o chestie. Are mult timp liber și atunci se gândește la tot felul de startegii. (…) Eu nu am gânduri de război sau de răzbunare cu cineva. Chiar îmi doresc ca lucrurile să se liniștească și fiecare să-și vadă de treaba lui, de familia lui, de menajul vostru, de chiloții voștri, de șosetele voastre”, a mai spus Bianca. (NU RATA: MENAJERA LUI ALEX BODI RUPE TĂCEREA! CE A PUTUT SĂ SPUNĂ DESPRE BĂTĂILE PE CARE BIANCA DRĂGUȘANU LE-AR FI ÎNCASAT DIN PARTEA AFACERISTULUI: „MI-AM VĂZUT DE TREABĂ”)

Altfel, Biaca Drăgușanu are de gânt să plece, peste câteva zile, într-o stațiune exotică, unde va petrece timp de două săptămâni.