Bianca Drăgușanu și-a băgat fanii în sperieți! De ce a fost anesteziată vedeta

Fosta prezentatoare TV a făcut un anunț neașteptat. Bianca Drăgușanu (40 de ani) a fost anesteziată, dar nu pentru vreo operație estetică. Diva a dezvăluit cine este persoana care i-a fost alături în aceste clipe grele și nu, nu este Gabi Bădălău.

Mereu în atenția fanilor, blondina le-a dat o veste care i-a neliniștit teribil. După cum are mulți urmăritori cărora le povestește și bune, și rele, iubita lui Gabi Bădălău le-a spus că abia a ieșit dintr-o anestezie. Din ce a dat de înțeles, ar fi vorba despre un implant dentar. Cu această ocazie, a mărturisit că sora sa este cea care o ajută să treacă peste aceste momente dificile, nu partenerul.

„Tocmai ce m-am trezit dintr-o anestezie, sunt ușor debusolată, dar îmi revin încet-încet. Partea bună și frumoasă este că am ales cel mai bun doctor implantolog. (…) Alături de mine este și sora mea care mă susține", a dezvăluit Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu refuză Survivor România. Ce nu ar avea vedeta în junglă

În cadrul unui interviu, blondina a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu ar putea renunța la cafea. Din această cauză, va refuza mereu show-urile de tipul Survivor România.

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța. Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor' sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea", a spus Bianca Drăgușanu.