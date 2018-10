Bianca Drăgușanu și-a găsit marea dragoste? El este bărbatul care i-a sucit mințile blondinei

Bianca Drăgușanu pare să-și fi găsit marea dragoste! Nu de alta, dar gesturile tandre dintre blondină și un bărbat în compania căreia își tot petrece majoritatea timpului… o dau de gol pe fosta prezentatoare TV!

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, bărbatul care i-ar fi cucerit inima vedetei… își petrec majoritatea timpului împreună! Cei doi s-au distrat pe cinste sâmbătă, în Nuba, iar fosta prezentatoare TV nu s-a ascuns și a publicat mai multe filmulețe cu Alex Bodi pe contul ei de Instagram. Iar… la rândul său, bărbatul s-a fotografiat în incinta complexului în care locuiește Bianca, dar și în mașină cu vedeta. Însă… cireașa de pe tort a fost publicarea unei fotografii în care cei doi se țineau de mână. Chiar dacă stăteau cu spatele la camera de fotografiat, se putea observa cu ușurință că cea pe care o ține Alex Bodi de mână este nimeni alta decât… Bianca. (CITEȘTE ȘI: CUM A IMPRESIONAT-O CHINEZUL ȘMECHERAȘ PE BIANCA DRĂGUȘANU: CONVOI DE ȘAMPANIE MOET + UN ”CAMION” DE TRANDAFIRI ALBI)

Au tot existat zvonuri conform cărora Bianca Drăgușanu îi transmite mesaje subliminale fostului ei iubit, Tristan Tate, iar vedeta a hotărât să lămurească situația.

„Nu este adevărat. Nimic din ce se întamplă în prezentul meu nu are legătură cu trecutul. Ce legătură are cu trecutul faptul că eu primesc flori și sunt răsfățată (n.r. presupusul iubit chinez). Mă admiră , e un fan de-al meu. Chiar asearî am ieșit cu un grup de prieteni și mi-a spus cât de mult mă admiră. E fascinat de lumea asta media și de mine, dar știe că nu are loc. Există cineva care mă răsfață pentru că merit și pentru că așa simte, nu pentru că trebuie să vadă vreun fost. Deși sunt foarte răsfățată, sunt tot singură.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Vedeta şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din București. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, din păcate, Bianca și Victor au divorţat. (CITEȘTE ȘI: SE ÎMPACĂ BIANCA DRĂGUȘANU CU VICTOR SLAV? ”TE IUBESC!”)

Ulterior, ei şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Bianca Drăgușanu i-a dăruit o fiică lui Victor Slav. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu a mai prezentat emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.