Bianca, făcută praf de Cătălin Botezatu la „Bravo, ai Stil”: „Ești penibilă!”

Bianca a fost criticată dur pentru ținuta ei, jurații de la “Bravo, ai stil!“ au fost dezmăgiți de felul cum s-a prezentat blondina în emisiunea de joi seara. Cătălin Botezatu nu a avut deloc milă și a făcut-o praf.

„Fâș cu catifea și cu lac e ceva sinistru. Ai ars și niște ștrasuri penibile. Puloverul, și ăla are pietre. Cum să vii în halul ăsta? Ești penibilă. Nimic nu îmi place. E o kitschoșenie. Păcat de frumusețea ta!”, a spus și Cătălin Botezatu.

„Ești atât de frumoasă când te îmbraci frumos”, a spus Andreea Bănică despre ținuta Biancăi înainte să-i spună că s-a urâțit. „Bianca, pe dedesubtul acestui sac nenorocit, ce ai? Arăți ca și cum căpățâna este cortul și deasupra e sacul de dormit”, a spus Raluca Bădulescu.

Niciunul dintre cei jurați nu a fost impresionați de ținuta Biancăi. „E o artă ce fac eu”, a spus concurenta mândră de ținuta ei.

Nadina i-a spus Biancăi în culise să nu mai mintă. „Noi suntem niște proști și ea e deșteaptă! Hai, mă!”, spunea Bianca supărată. „Bianca minte foarte mult. Face afirmații neadevărate”, a spus Nadina în emisiune.

„Aveam o caserolă în mână și ea m-a împins și s-a crăpat caserola”, a povestit Bianca. Nadina a prezentat o altă versiune a evenimentelor: „S-a întâmplat, dar nu am intrat în ea. Minte că am intrat agresiv în ea. Când eu am stat să îmi fac părul, Bianca a venit foarte puternic în mine în timp ce mă încălțam și eu nu am zis nimic. Eu nu sunt ca ea. Altceva nu am ce să spun. Ea mă acuză pe mine pentru că ea știe că ar face așa ceva”, a spus ea.