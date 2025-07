Bianca s-a cuplat la Insula iubirii? Imaginile care NU s-au difuzat la TV, în tandrețuri cu Mattia

Nu, nu este o glumă! Bianca a fost surprinsă în tandrețuri cu Mattia! Tânăra s-a cuplat în emisiunea Insula Iubirii? Vă prezentăm imaginile care nu au fost difuzate la TV! Fanii nu se așteptau la asta! Iată unde au fost surprinși cei doi!

Surpriză de proporții! Bianca, în vârstă de 31 de ani, concurenta care a venit în emisiunea Insula Iubirii, sezonul 9, alături de Marian, în vârstă de 37 de ani, a fost surprinsă în ipostaze neașteptate! Imaginile nu au apărut la TV până acum!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că tânăra a fost surprinsă în ipostaze tandre cu ispita Mattia! Într-una dintre imagini, cei doi au fost văzuți noaptea, pe plajă, foarte apropiați. Ispita o ține pe brunetă în brațe și au fețele apropiate. Lumina slabă completează tabloul!

A doua imagine, surprinsă în timpul zilei, arată o scenă la masă, unde Mattia ține mâna aproape de fața Biancăi, zâmbindu-i larg. Ea stătea așezată pe scaun, relaxată, în timp ce el își apleacă trupul către ea. Privirea lui spune totul! Să fie vorba despre o poveste de dragoste sau despre o apropiere pretenească?

Toți fanii emisiunii Insula Iubirii știu că Bianca trăiește o poveste de dragoste alături de Marian de peste 3 ani. Cei doi activează în domeniul imobiliarelor împreună. Au decis să participe pentru a-și testa fidelitatea. Tânăra a povestit cum s-au întâlnit. Cei doi se aflau în club în acel moment, bruneta a fost cucerită din prima de cel ce i-a devenit ulterior partener. Ba chiar mai mult, el i-a dat și bani! Iată ce a mărturisit încă din primul episod!

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: „Mamă, ce am prins!”. Mi-a dat și bani în seara aia!’, a povestit Bianca în emisiune.