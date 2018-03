Biletul zilei: Doar fotbal, pentru al 4-lea combo ”verde” din ultimele 5 zile!

Nu ne abatem de la regula de aur, cea care ne-a susținut de cele mai multe ori în încercarea noastră de a bifa zi de zi câte o cotă de 2 câștigătoare. Pariem simplu, logic și argumentat!

Biletul zilei

Pariem pe duelul Juventus – Atalanta, restanța din runda cu numărul 26 de Serie A. Nu are rost să evidențiem motivele din care torinezii sunt mari favoriți la victorie, mai ales acum, într-un moment în care echipa lui Allegri are șansa de a-și consolida prima poziție a ierarhiei. Să ținem, totuși, cont și de felul în care s-a prezentat Atalanta în această stagiune competițională, o formațe solidă, capabilă de surprize. Ne luam mici măsuri de precauție și pariem pe cel puțin o repriză în care Juve se va impune.

Pentru jocul Lausanne – Basel, varianta selectată are în vedere minimum două modificări ale tabelei. Ca argument principal vine linia de clasament a gazdelor. Lausanne are o defensivă praf, dar atacul face spectacol. Deși este antipenultima în clasament, gazda partidei de astăzi are 37 de goluri înscrise, doar cu 4 mai puține decât FC Basel.

Pronosticul final este pentru confruntarea dintre Barcelona și Chelsea. Formația lui Valverde are avantajul golului marcat în egalul de pe Stamford Bridge, rezultat ce o poziționează clar pe Barcelona în postura de favorită la accederea în sferturile Ligii. Să luăm, însă, în calcul și forma sau valoarea londonezilor. Hazard și Willian sunt doar doi dintre jucătorii ce vor forța spargerea redutelor catalane, dar sprijinul poate veni și din partea altor nume grele, în frunte cu Fabregas, jucător ce cunoaște excelent mecanismul de joc al Barcelonei. Considerăm că eforturile ofensive ale grupării pregătite de Conte se vor materializa în cel puțin 3 cornere de care Chelsea va beneficia.

Ora 19:00 Juventus – Atalanta, Gazdele câștigă cel puțin o repriză – Cota 1.20

Ora 19:45 Lausanne – FC Basel, Peste 1,5 goluri – Cota 1.17

Ora 21:45 Barcelona – Chelsea, Oaspeții Peste 2,5 cornere – Cota 1.43