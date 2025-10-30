Acasă » Știri » Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene. Știrista de la Antena 1, nevoită să-și schimbe stilul de viață

Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene. Știrista de la Antena 1, nevoită să-și schimbe stilul de viață

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 17:59
Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene. Știrista de la Antena 1, nevoită să-și schimbe stilul de viață
Iuliana Pepene suferă de o boală autoimună. Sursă: Instagram
Iuliana Pepene a vorbit despre boala autoimună de care suferă. Prezentatoarea TV a trecut prin momente neplăcute atunci când a primit diagnosticul și a mărturisit că a fost nevoită să își schimbe stilul de viață. Vezi mai multe detalii în articol!

Iuliana Pepene este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din Antene. Vedeta TV, invitată în cadrul emisiunii MediCOOL, va face o mărturisire despre care puțină lume știa și va vorbi despre o perioadă sensibilă din viața ei în care a aflat că este bolnavă.

Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene

Iuliana Pepene suferă de Basedow-Graves, boală care include o serie de semne generale, printre care: pierderea în greutate, palpitații, tremur, iritabilitate, oboseală sau intoleranță la căldură.

Prezentatoarea de la Antena 1 a mărturisit că stilul de viață agitat a fost cel care i-a declanșat această boală. Inițial, a observat că nu se poate odihni și că transpiră noaptea. Mai apoi, ea a mărturisit că s-a trezit cu un ochi exoftalmic. Pentru că nu știa ce se petrece cu ea, vedeta TV a s-a dus la control și a aflat că are o boală autoimună de tiroidă.

„Din cauza stilului de viață agitat, mi s-a declanșat o stare nu tocmai bună. Nu puteam să mă odihnesc deloc noaptea, îmi era foarte cald, transpiram. Ulterior, m-am trezit cu un ochi exoftalmic. N-am știut ce să fac! Inițial am crezut că am ceva la ochi și m-am dus la oftalmologie. Am crezut că totul se oprește aici, dar m-am trezit cu o boală autoimună de tiroidă, Basedow-Graves”,  va spune prezentatoarea în emisiunea MediCOOL.

