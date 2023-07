Boala crâncenă pe care și-a depistat-o Andreea Mantea! Vedeta de la Kanal D a dezvăluit chinurile prin care este nevoită să treacă: „Mă încăpățânez”

Andreea Mantea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și apare mereu cu zâmbetul pe buze, afișând o energie pozitivă. Însă, viața vedetei nu este numai roz, iar problemele nu au ocolit-o. Se pare că de ceva timp, ea se confruntă cu o boală ce i-a dat mari bătăi de cap. Este nevoită să ia 10 pastile pe zi pentru a ține totul sub control. Despre ce este vorba?

Recent, Andreea Mantea a vorbit despre un subiect destul de sensibil. Se pare că vedeta Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate, destul de grave. Ea a mărturisit că are o boală autoimună, care îi dă mari bătăi de cap și care îi provoacă fluctuații de kilograme, incontrolabile.

Din păcate, afecțiunea de care suferă Andreea Mantea nu se poate trata, ci doar se ține sub control cu ajutorul unor pastile, pe care vedeta trebuie să le ia pentru tot restul vieții. A mărturisit că este nevoită să ia 10 pastile pe zi pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. De asemenea, i s-au impus numeroase restricții alimentare, iar Andreea Mantea cu greu face față la tot.

„Nu ne îngrășăm dintr-o dată. Nu are nicio legătură. Într-adevăr, am o boală autoimună. Nu vreau să vorbesc despre asta, este un subiect extrem de sensibil și îmi este foarte greu. Îmi este greu să trăiesc cu toate interdicțiile pe care le am. Pe lângă asta, mai am și niște alergii. Sunt alergică la ceapă, de exemplu, și la cireșe, fructe de mare.

Mă încăpățânez și tot mănânc un strop, dar am pastilele, care țin în frâu. Iau 10 pastile pe zi. Eu nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă. Am o afecțiune și punct”, a declarat Andreea Mantea.

Andreea Mantea, probleme de sănătate

Boala cu care se confruntă Andreea Mantea a apărut după ce a născut. În urma sarcinii, vedeta s -a ales cu unele alergii alimentare, care, în timp, au dus la apariția bolii. Din cauza afecțiunii de care suferă, prezentatoarea TV are probleme grave în privința fluctuațiilor de greutate.

Se pare că emoțiile puternice, momentele stresante sau solicitante o fac să crească în greutate și cu 10 kilograme, într-un timp foarte scurt..

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se dezumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L.

Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă dezumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. La mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a mărturisit Andreea Mantea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

