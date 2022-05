Boala de care suferă chef Florin Dumitrescu. Mulți români o au fără să știe

Florin Dumitrescu (34 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi chefi din România, cu o carieră impresionantă, pe care și-a construit-o pas cu pas.

Însă, puțină lume știe că în spatele succesului de care se bucură astăzi este o muncă enormă, care i-a afectat și sănătatea. Invitat în podcastul lui George Buhnici, cheful a povestit că suferă de gastrită pe care a căpătat-o atunci când încă era adolescent.

”Eu la 16 ani nu mâncam. Avem 61–62 de kilograme, nu avem nicio treabă cu mâncarea, doar o găteam. La 16 ani, am descoperit pentru prima dată gastrita. În momentul în care gătești, stomacul tău funcționează, pentru că e păcălit de miros și crede el că mănâncă. Și macină, macină și nu mai ai foame, nu mai simți foamea și ai senzația că poți să o duci la nesfârșit. La 20 de ani am descoperit mâncarea și m-am îngrășat. Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani și aș spune: Mănâncă mai puțin, nu recupera ce nu ai mâncat”, a povestit chef Florin Dumitrescu în podcastul lui Buhnici. â

Florin Dumitrescu: ”Trebuie să-ți găsești fericirea în doze mici”

”Eu am fost copilul care a mâncat legumele din ciorbă, nu le dădeam la o parte. Mi-a plăcut verdeața, pătrunjelul. Mi se pare că este mult mai interesant să mănânc legume care au gust diferit, decât să mănânc o bucată de carne care are mereu același gust. Trebuie să-ți găsești fericirea în doze mici. Mie nu-mi place mișcarea vegană, vegetariană. E absurd! Am perioade. E post, poate vreau să-l țin, nu mănânc carne, mi se face poftă, o mănânc. Nu mâncam carne în fiecare zi când eram mici, dar dacă acum ne permitem. E boala porcului”, a adăugat chef Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu, despre prima experiență în bucătărie: “A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”

Ajutat de tatăl său, Florin Dumitrescu s-a angajat la un restaurant pe când avea doar 14 ani, unde a început cu munca de jos. Nu are deloc amintire plăcute despre prima lui interacțiune cu bucătăria unui local.

“Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Sursa foto: Instagram