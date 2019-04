Boala de care suferă Paul Ipate. Soțul lui Jojo și-a anulat toate spectacolele

După ce a părăsit competiția Asia Express din cauza unor probleme de sănătate, lucrurile s-au complicat și mai mult de când a ajuns acasă. Actorul a fost nevoit să-și anuleze acum toate spectacolele.

Paul Ipate este greu încercat de probleme medicale în ultima perioadă. După ce a fost nevoit să iasă din competiția Asia Express pentru că întâmpina probleme cu hernia, actorul s-a trezit acum bolnav de varicelă, fapt ce-l va ține izolat în casă o perioadă bună de timp.

”Cum iti dai seama ca ai suflet de copil? Faci varicela la 34 de ani. O parte din privilegiul de a fi tatic, este ca poti sa faci varicela in acelasi timp cu ceilalti copii din scoala.

Din pacate nu pot sa onorez spectacolele din aceasta saptamana de la Barlad, Tecuci si Otopeni cu piesa “Cum se face”, pentru ca acest minunat virus ma va tine in casa cel putin 2 saptamani. Imi cer scuze atat celor care au cumparat bilet sa ma vada pe mine in mod special 🙂, cat si celorlalti, dar varicela te face mai putin talentat si nu ma pot prezenta asa in fata voastra. In schimb, voi fi inlocuit de colegul nostru, poate mai talentat decat mine si chiar mai chipes, Daniel Hara. Cel putin el nu va avea bubite. Imi pare rau pentru cele intamplate, nu e nimeni vinovat, nici macar eu”, a declarat actorul.

Fanii i-au transmis multe gânduri bune și l-au întrebat dacă a rezolvat măcar problemele care l-au scos din competiția Asia Express. ”Multă sănătate, cu hernia ce mai faci?”. Ar putea spune că o ține sub control. ”E tot acolo dar e bine:)”, a răspuns Ipate.