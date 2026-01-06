Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026

Boboteaza este o sărbătoare religioasă importantă pentru creștini, iar în credința populară există mai multe lucruri considerate interzise sau nepotrivite în această zi mare. Ea marchează botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului.

De Bobotează, mai exact pe 6 ianuarie, nu se spală rufe și nici în ziua care urmează după această sărbătoare, având în vedere că pe 7 ianuarie este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul. Deși în popor se spune că timp de nouă zile aceast obicei trebuie uitat, această superstiție nu are o bază reală.

„În cadrul slujbei de sfințire a apei citim în stihirile canonului că „firea apelor se schimbă”. Dar acest lucru nu înseamnă că se sfințesc toate apele, ci doar apa asupra căreia se oficiază slujba liturgică a sfințirii. E bine să știm că harul lui Dumnezeu vine acolo unde este chemat. Nici în cadrul Sfintei Liturghii, harul lui Dumnezeu nu se pogoară peste toată pâinea care este în biserică, pentru a o preface în Trupul Domnului, ci doar asupra darurilor pregătite special pentru aceasta. Pe de altă parte, apa sfințită nu este valabilă doar o anumită perioadă de timp. Din acest motiv, precizăm că este greșită credința că până la sfârșitul praznicului, adică 9 zile după Bobotează, apele sunt sfințite și că nu trebuie să o folosim pentru spălat”, au precizat reprezentanții bisericii citați de crestinortodox.ro.

Nu faci muncă grea

În ziua de Bobotează nu este bine să se muncească, deoarece este o sărbătoare mare. Nu se spală rufe, nu se coase, nu se țese. Gospodinele nu trebuie să măture sau să muncească în gospodărie. Se crede că cine lucrează în această zi va avea necazuri sau o să se lupte cu boala în anul care urmează.

Nu te cerți și nu înjuri

În această zi nu trebuie să arunci cu vorbe grele. E de preferat să te împaci cu cei cu care ești certat, să fii smerit. Boboteaza este asociată cu purificarea sufletească. Se spune că certurile pot atrage ghinionul, iar sufletul tău va fi mult mai tulburat. E bine să ai gânduri bune și să eviți conflictele.

Nu se fac vrăji sau descântece

Biserica Ortodoxă condamnă aceste manifestări, iar de Bobotează aceste practici nu fac decât să umbrească această zi de mare sărbătoare. În această zi mergi la biserică, iei agheasmă și te rogi.

Nu se bea excesiv

Ziua este una de curățire sufletească, nu de petrecere. Cumpătarea este considerată o formă de respect față de semnificația sărbătorii, de aceea nu se consumă alcool în exces. Chiar dacă în această zi oamenii servesc bucate alese, anumite licori nu își au locul în această poveste.

Nu se respinge apa sfințită și stropirea casei

Dacă preotul nu ți-a vizitat casa, e bine să aduci tu agheasma în camere. Apa sfințită este văzută ca mijloc de protecție spirituală, iar evitarea ei înseamnă, de fapt, respingerea binecuvântării.

Nu se refuză oaspeții sau ajutorul cerut

Se crede că refuzul aduce lipsuri în anul care urmează. E bine să ai casa plină de Bobotează, să marchezi cu cei dragi fiecare orânduire. Să te bucuri și să te rogi pentru lucrurile primite și pentru ce urmează.

