Bodo de la Proconsul a spus adevărul despre cei doi băieți pe care i-a adoptat. Ce a aflat când au ajuns acasă

Două motive de mare bucurie pentru Bodo de la trupa Pro Consul. Luna martie înseamnă nu numai aniversarea a 51 de ani, ci și aniversarea a 20 de ani de activitate a formației. Mai mult, într-un interviu acordat click.ro, Bodo – Bogdan Marin – a vorbit și despre cei trei băieți care îi fac viața și mai frumoasă.

Este un artist împlinit și un tată extrem de grijuliu. Are o familie superbă, o soție cu care se înțelege perfect și liniștea sentimentală de care are nevoie orice artist, așa cum declară chiar el.

”Am foarte multă linişte, am o familie superbă. Mi-a dat Dumnezeu o soţie şi doi copii, în afară de Alex care e deja mare, are 30 de ani, şi e în Portland, Oregon. S-a stabilit acolo de la 9 ani, când a plecat acolo cu prima mea soţie, cu mama lui. Are şi el doi copii”, a declarat Bodo pentru click.ro.

Bodo: ”Nu-i forțez sub nicio formă!”

Bodo recunoaște că se vede mai rar cu Alex, fiul cel mare, acesta fiind stabilit în SUA, în Portland. Dar, în ceea ce-i privește pe cei doi băieți mai mici, adoptați de Bodo, totul evoluează foarte bine, aceștia dorindu-și să devină fotbaliști și fiind foarte talentați.

”Au crescut mari, sunt superbi, Daniel şi Filip sunt fraţi, au 6 şi 7 ani, i-am adoptat în 2016 şi acum le place să fie fotbalişti şi să bată la tobe. Cântă şi la voce. Nu-i forţez sub nici o formă. Daniel e foarte talentat la fotbal. Face deja într-un cadru organizat. Ei vin la studioul de înregistrări şi la concertele noastre, ori de câte ori au ocazia, vin cu mine pentru că îmi petrec timpul liber cu ei. În seara asta n-au venit, pentru că la ora 21.00 se pregătesc de culcare şi acum e târziu pentru ei”, a mai declarat Bodo.