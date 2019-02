Bogdan a violat 96 de femei, în locuința lui din București. Cum le convingea să intre în casă

Bogdan Giuseppe se află, în prezent, sub control judiciar. Bărbatul este acuzat că a violat nu mai puțin de 96 de femei, în locuința lui din București. Cum le convingea să intre în casa este de-a dreptul incredibil.

“Nu am constrâns nicio pacientă”, susţine bărbatul, care susține că este psiholog.

96 de femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, au depus, deja, mărturie contra lui Bogdan Giuseppe. Psihiatrii au stabilit că bărbatul are discernământ, astfel că urmează să ajungă, mai mult ca sigur, după gratii. Medicii i-au pus, totuși, diagnosticul de “tulburare de personalitate antisocială”.

În tot acest timp, bărbatul susține, sus și tare, că este o victimă a anchetatorilor. Femeile au declarat că au fost agresate sexual sau violate de cel care le-a ademenit în cabinet, sub pretextul unor teste de medicină muncii, pentru angajare.

Înainte de testarea propriu-zisă, femeile erau sfătuite să ia o pastilă. Bogdan Giuseppe a recunoscut acest lucru, dar a precizat că pilulele erau pe bază de plante.

”Ce efecte aveau acele plante? De detoxifiere. Aceste produse naturiste nu aveau efect halucinogen sau psihotrop. Această pastilă arată dacă aţi consumat sau nu substanţe halucinogene. În cazul în care aţi consumat aceste substanţe acest reactiv face să vă coloreze limba în verde. Și era o minciună… Era o prezentare falsă, nu era o minciună”, a spus acuzatul conform stirileprotv.ro.

„Persoana vătămată a relatat că pastila respectivă i-a dat o stare de căldură, ameţeală, creştere a pulsului şi palpitaţii”, se notează în rechizitoriu.

Apoi, Bogdan Giuseppe le specifica femeilor că este și medic ginecolog și că este recomandat, rapid, un control. Moment în care ar fi abuzat de victime. De altfel, le-a și înregistrat, iar oamenii legii au găsit în calculatorul său peste 300 de filme cu caracter pornografic.

”Nu am spus că sunt filmate. De ce nu am spus? Pentru că ştiu că o persoană atunci că este atenţionată că este filmată îşi schimbă comportamentul. Nu am calitățile unui violator, nu am agresat niciodată o femeie, nici măcar verbal. Toate au consimţit la întreţinerea unor raporturi sexuale, nu pentru că sunt eu Făt Frumos sau zmeul. Sunt un tip pasional”, spune Giuseppe Bogdan.

”Inculpatul a reuşit să se convingă că este dorit de femei, dovada fiind bileţelele pe care el însuşi şi le scria şi pe care le păstra în cabinet: “mii de femei se îndrăgostesc de mine. Eu, Giuseppe Bogdan, am foarte mare succes în atragerea femeilor. Femeile mă doresc intens imediat cum mă văd.”, se mai arată în rechizitoriu.