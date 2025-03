Bolidul de 5 milioane de euro al lui Andrew Tate, avariat! Reparația costă cât o vilă de lux

Andrew Tate a făcut recent o declarație surprinzătoare referitoare la costurile uriașe pentru repararea unui dintre cele mai scumpe mașini de lux pe care le deține. Iată ce a spus acesta!

Andrew și Tristan Tate au fost vizibili în public în ultimele zile, atrăgând atenția cu prezența lor în capitală. După ce au ajuns din Statele Unite într-un zbor privat, plătind suma de 180.000 de dolari pentru transportul cu avionul, frații Tate au continuat să își vadă de planurile lor personale și profesionale, fiind observați pe străzile Bucureștiului, alături de luxosul lor vehicul. Aceștia au fost și subiectul multor speculații, având în vedere multiplele acuzații grave care le sunt adresate în diverse colțuri ale lumii.

După o vizită în România, alături de fratele său, Tristan, milionarul britanic a avut parte de un incident nefericit în timpul unui tur cu mașina în București. Tate a anunțat că reparațiile necesare la faimosul său Koenigsegg vor ajunge la o sumă impresionantă, între 300.000 și 400.000 de euro, adică aproape prețul unui apartament de lux în Capitală.

Incidentul a avut loc în timp ce Andrew Tate se afla la volanul mașinii sale, una extrem de rară și valoroasă, un Koenigsegg de 5 milioane de euro. Așa cum a povestit el însuși, problemele au apărut atunci când a observat că baia de ulei a fost spartă, iar mașina a fost transportată ulterior pe platformă pentru a fi dusă într-un service specializat.

Tate nu a pus incidentul pe seama stării drumurilor din București, deși capitala este cunoscută pentru numeroasele gropi și carosabilul defectuos, ci a considerat că mai degrabă s-a aflat într-o perioadă de ghinion. De altfel, el a subliniat că mașina nu a fost avariată din cauza unei defecțiuni legate de drum, ci mai degrabă dintr-un accident izolat, fără o cauză anume.

”Nu există nicio acuzaţie în Florida, cred că sunt anchetat oriunde pe Planetă pentru că sunt cel mai important om de pe Planetă şi când eşti cel mai important om de pe Planetă, orice ţară din lume este interesată de tine, probabil sunt cercetat şi Myanmar sau în Kazahstan, dar nu contează pentru că nu am făcut nimic rău.

Sunt încântat să colaborez cu autorităţile judiciare din toată lumea dacă vor să vorbească cu mine, voi vorbi cu ei, dacă consideră că am încălcat legea, mă pot cerceta, voi merge în faţa judecătorilor şi îmi voi demonstra nevinovăţia. Nu mă consum cu aceste situaţii ipotetice, am o viaţă grozavă, am multe lucruri importante de făcut, am multă influenţă după cum vedeţi, sunt foarte important şi nu am timp să discut despre atâtea scenarii”, a transmis Andrew Tate la ieşirea din sediul Poliţiei, potrivit observatornews.ro.