Din ce a făcut Andrew Tate avere, de fapt. Milionarul a spus-o fără rețineri: ”Nu România m-a îmbogățit!”

Andrew Tate a reușit să se facă observat întotdeauna, iar sursa banilor lui a fost mereu un subiect de interes pentru publicul care și-a ridicat semne de întrebare despre modul în care acesta s-a îmbogățit. Recent, acesta a vorbit despre cum și-ar câștiga el banii, de fapt. Află în rândurile de mai jos ce a spus!

Frații Tate sunt cunoscuți pentru viața de lux pe care o scot în evidență ori de câte ori au ocazia. Deși majoritatea românilor au impresia că aceștia s-au îmbogățit în România, Andrew a deslușit misterul.

Se pare că, sursa reală a vieții de lux pe care Andrew Tate o are ar fi platforma educațională pe care acesta o are. Acolo, acesta le dă sfaturi esențiale oamenilor legate de mai multe domenii, dar mai ales despre cum să facă bani.

„Am o platformă educațională online. Pe university.com îi învăț pe oameni o mulțime de lucruri diferite, inclusiv cum să câștigi bani. De aici am obținut majoritatea banilor mei cu cea mai mare platformă educațională online din lume”, a explicat Andrew Tate pentru AntenaPlay .

Acesta a fost clar când a spus: „Nu România m-a îmbogățit!”

De asemenea, Tate spune că a încercat mereu diferite domenii și a știu cum să își câștige banii dintotdeauna.

„Sunt atât de multe studiouri în București care au făcut mult mai mulți bani decât mine și încă fac mai mulți bani decât mine. Făceam diferite alte afaceri înainte de camera web și am făcut multe afaceri diferite după asta. Întotdeauna am încercat să fac lucruri diferite și am încercat mereu să câștig bani”, a mai spus Andrew pentru sursa menționată.