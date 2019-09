Bombă în cazul Caracal! Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă

Luni, ancheta în cazul Dincă a bătut pasul pe loc. Gheorghe Dincă a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei, deși au apărut informații că ar fi trebuit să părăsească celula și să fie audiat la DIICOT,dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor obținute de reporterul Antena 3 Roxana Ciucă, Gheorghe Dincă ar urma să fie supus detectorului de minciuni. „Expertiza medico-legală psihiatrică urmează a se face. Când se va face depinde de IML. Am înțeles că n-au reușit să constituie comisia care trebuie să-l examineze. Se mai întâmplă, nu e singurul caz.

Acum se face profilul psihologic al inculpatului Dincă. Un psiholog va discuta cu el. Practic examinarea psihologică vizează comportamentul său și cel simulat, alte aspecte de natură psihologică, pe când expertiza medico-legală psihiatrică examinează starea sa de sănătate mintală, dacă a avut sau nu discernământ în momentul comiterii faptelor”, a explicat avocatul lui Dincă.

Amprentele care schimbă datele ”problemei”

Au fost descoperite amprente pe un pahar din locuința lui Gheorghe Dincă. Iar respectivele amprente nu îi aparțin ”Monstrului din Caracal”, ci lui… Bebe Strungaru, presupus complice al criminalului. Numai că acest Bebe Strungaru a declarat că nu îl cunoaște pe Gheorghe Dincă și că nu l-a întâlnit niciodată. Această declarație este infirmată, iată, de amprentele descoperite pe respectivul pahar, totul ducând spre concluzia preliminară că Dincă și Strungaru se cunoșteau și, posibil, făceau ”afaceri” împreună. Într-o astfel de situație, anchetatorii vor trebui să stabilească motivele care l-au determinat pe Strungaru să nege că îl cunoaște pe Gheorghe Dincă.

Reamintim că Bebe Strungaru a dat o declarație ”fermă” la România TV, susținând că drumurile sale nu s-au intersectat, niciodată, cu ale lui Gheorghe Dincă.

“Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Dincă, nu am vorbit niciodată şi nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Eu am 63 de ani şi dumnealui 66. Eu am făcut şcoala profesională de Strungărie, la Severin. Dumnealui nu ştiu ce a făcut, dar în niciun caz nu am avut cum să ne întâlnim. Nu l-am cunoscut. Nu îl ştiam nici din vedere. Nu auzisem de el până acum. Nu m-a interesat”, a declarat Bebe Strungaru la RTV.