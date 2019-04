Bombă în showbiz: Anda Adam, însărcinată din nou?! Imagini de paparazzi realizate ieri

Anda Adam are o familie frumoasă alături de soțul ei, Sorin, și fetița lor, Evelin, însă bucuria ar fi și mai mare dacă s-ar alătura un nou membru. Imaginile de paparazzi realizate ieri o arată pe artistă cu o burtică suspectă, iar toată lumea spunea că vedeta ar putea fi gravidă, mai ales că își dorește cu ardoare al doilea copil.

„Săptămâna aceasta o să o duc pentru prima dată pe Evelin la grădiniță. Eu cred că nu o să plângă, pentru că noi avem grădinița fix la parter și de fiecare dată când intră în grădiniță, intră cu ei. Eu am o problemă în a o lua de la grădiniță. Îmi doresc foarte tare, abia aștept. Da, vreau să mai fac un copil. Să vorbească cu Sorin (nr. Alex Velea) să îi explice cum o prinde pe Antonia acasă atunci când trebuie.”, a povestit Anda Adam la Antena 1, la sfârșitul anului trecut.

În vârstă de 38 de ani, Anda Adam a fost fotografiată de paparazzi click.ro, în timp ce urca în mașina ei, un Porsche Panamera imaculat, în valoare de 100.000 de euro, pe care l-a achiziționat în 2016. Fără pic de machiaj și îmbrăcată sport, Anda afișează o burtică suspectă, care, probabil, să ascundă o sarcină. Dacă așteaptă sau nu artista un copil, cu siguranță se va afla, nu va putea ține secretă prea mult această bucurie.

Anda Adam, despre cea de-a doua sarcină

“Ele (n.r.: alte vedete de la noi) au fost puţin mai harnice, mi-au luat-o înainte. Însă, noi ne dorim foarte tare încă un copil. Nu sunt însărcinată, dar ne dorim încă un copil. Când o să fiu însărcinată, o să vin şi o să vă spun: «Sunt însărcinată!» şi o să fiu foarte fericită că sunt însărcinată. Deocamdată, nu sunt, deocamdată, sunt pe dietă, pentru că vreau să-mi permit să mânânc de sărbători un cozonac, o sărmăluţă. Să ştii că şi la prima sarcină, asta am făcut înainte. Eu în sarcină am luat nouă kilograme, din care copilul a avut trei. Nu am stabilit când vrem să facem un copil. Ne comportăm normal şi dacă se întâmplă pur şi simplu, cu siguranţă o să fie binevenit pentru că ne mai dorim încă un copil, dar nu ne-am făcut niciun plan”, a declarat Anda Adam în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Artista și Sorin Andrei Nicolescu au devenit părinți de fetiță în 2015. Evelin a împlinit trei anișori pe 30 noiembrie. La sfârșitul lunii trecute, Anda Adam a lansat un nou single: “Mă Înnebunește”.