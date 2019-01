Bombă în showbiz! Andreea Mantea și Cristi Mitrea, din nou împreună

Vedeta nu îl lasă acasă pe fiul ei. Micuțul David va fi pe toată perioada filmărilor va fi alături de mama lui și de bonă. Deși, această veste nu a fost făcută oficial, producătorii generali ai reality-show-ului, aflați din Turcia, i-au transmis deja Andreei că abia așteaptă să lucreze împreună și că o așteaptă cu brațele deschise.

Andreea Mantea și-a îndeplinit un mare vis

Andreea Mantea a reuşit să îşi îndeplinească un mare vis. Fiind în Turcia, a mers şi a vizitat locurile unde s-a filmat serialul ei preferat, Dragoste infinită.

„Eu o iau razna când mă plictisesc. Am avut mai mult timp liber şi ce era să fac. Am tot dus copilul peste tot. Am zis că vreau să ajung în locul unde s-a filmat Dragoste infinită. Am încercat de două ori, dar nu am avut noroc! Un coleg mai îndrăzneţ. Am plecat cu el în căutarea lui Kemal, mă rog, în locurile unde s-a filmat Dragoste infinită. (…) Am început să tremur, să plâng! Plângeam de emoţii!”, a spus frumoasa brunetă.

Citește și: ANDREEA MANTEA, SCANDAL MONSTRUOS LA KANAL D: „A ARUNCAT SUC PE BIANCA”