BOMBĂ în showbiz! Au plecat separat de pe Insula Iubirii, iar acum au programat nunta

De: Anca Chihaie 14/09/2025 | 22:01
Sursa foto: captură TV
Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă după experiența de la „Insula Iubirii”. Când va avea nunta celor doi!

Bianca Dan și Marian Grozavu, cunoscuți publicului larg datorită participării lor la emisiunea „Insula Iubirii”, se află în pragul unui nou capitol în viața lor: nunta. După ce au trecut prin momente tensionate și provocări în cadrul show-ului, cei doi au decis să își continue relația și să transforme ceea ce a început ca o experiență de testare a legăturii lor într-o poveste de dragoste solidă.

Când vor face nuntă Bianca cu Marian

Deși inițial au plecat separat de pe insulă, între timp, relația lor s-a reconstruit, iar cuplul a anunțat că se află în faza de organizare a ceremoniei. Marian Grozavu a dezvăluit, fără alte detalii suplimentare, că nunta va avea loc anul viitor, informația stârnind imediat interesul fanilor și al urmăritorilor lor din mediul online. Această veste vine după o perioadă în care relația lor a fost intens urmărită de public, iar evoluția cuplului a generat numeroase reacții și comentarii.

„Nunta o să fie la anul”, a transmis Marian Grozavu.

Participarea la „Insula Iubirii” a fost un test dificil pentru Bianca și Marian. Pe parcursul show-ului, cei doi au trecut prin momente complicate, inclusiv despărțiri temporare și situații tensionate care au pus la încercare stabilitatea relației lor. Experiența de pe insulă a expus nu doar sentimentele celor doi, ci și dinamica relațională în fața unor provocări externe. În ciuda acestor dificultăți, relația lor a supraviețuit, iar decizia de a merge mai departe împreună reflectă maturizarea lor ca parteneri și dorința de a-și construi o viață comună pe termen lung.

Anunțul despre nunta programată pentru anul viitor sugerează că Bianca și Marian au început deja pregătirile pentru eveniment. De la stabilirea datei și alegerea locației până la organizarea invitațiilor și a celorlalte detalii specifice unei nunți, cuplul se află în plin proces de planificare.

×