BOMBĂ în televiziune! Juratul de la Românii au talent și-a dat demisia: ”Emisiunea merge mai departe fără mine!”

Dragoș Bucur a surprins publicul după ce a anunțat că nu va mai face parte din echipa emisiunii „Românii au talent”. Iată ce declarații a făcut!

Actorul și prezentatorul TV, care s-a alăturat juriului în 2022, a fost timp de trei sezoane una dintre prezențele carismatice ale show-ului de pe PRO TV. Decizia de a se retrage marchează o schimbare importantă în cariera sa, mai ales că acesta a devenit o figură constantă pe micile ecrane.

Dragoș Bucur și-a dat demisia!

După o perioadă intensă petrecută în televiziune, Bucur a ales să își acorde o pauză, preferând să își dedice energia unor activități mai apropiate de stilul său de viață actual. Actorul a transmis că va continua să fie aproape de public prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde deja gestionează proiectul „Bucurii la țară”. Acest spațiu online este dedicat vieții simple, în mijlocul naturii, și aduce fanilor imagini și momente din traiul său departe de agitația urbană.

Retragerea sa din emisiunea de divertisment nu înseamnă însă o renunțare definitivă la scenă sau la luminile reflectoarelor. Bucur a lăsat să se înțeleagă că în perioada următoare își va concentra atenția asupra cinematografiei, domeniu în care are deja o carieră solidă. În paralel, urmăritorii săi pot descoperi un nou sezon al proiectului digital pe care îl derulează împreună cu familia.

„Acum trei ani am intrat în echipa “Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta “Românii au talent” merge mai departe fără mine.

Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci va aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara , unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a transmis Dragoș Bucur.

În cei trei ani petrecuți la „Românii au talent”, actorul a evaluat sute de momente artistice, oferind mereu o perspectivă sinceră și uneori diferită de cea a colegilor săi de juriu. Prezența lui a adus un echilibru între umor și obiectivitate, contribuind la dinamica spectacolului și la popularitatea sezonelor recente. Plecarea sa lasă loc speculațiilor privind cine îi va lua locul și cum se va schimba dinamica celebrului format TV.

Dincolo de cariera profesională, Dragoș Bucur și-a construit în ultimii ani o imagine puternic legată de viața la sat. Alături de soția sa, Dana Nălbaru, și de copiii lor, actorul trăiește în Moșteni, județul Argeș. Cei doi soți au ales să se retragă din ritmul alert al Capitalei și să își crească familia într-un cadru liniștit, mai aproape de natură.

