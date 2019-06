Bombă în televiziunea din România: revine la Kanal D! Au semnat deja

“Bombă” în televiziunea din România! Unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi revine la Kanal D, iar fanii sunt nerăbdători să-l vadă pe micile ecrane! Prezentatorul a semnat deja contractul, iar filmările pentru noua emisiune sunt în toi.

Cătălin Cazacu revine la Kanal D cu emisiunea Cash Taxi

Incepand din 3 iulie, in fiecare miercuri, telespectatorii Kanal D vor avea parte de o surpriza de proportii, cu distractie garantata si premii in bani fabuloase, alaturi de cel mai simpatic si indraznet taximetrist, Catalin Cazacu, odata cu debutul celui de-al doilea sezon al emisiunii “Cash Taxi”.

Catalin Cazacu va colinda tara in lung si in lat, in marile orase ale Romaniei, si isi va duce la destinatie pasagerii care aleg sa calatoreasca cu celebrul taxi. Prezentatorul emisiunii ii va premia cu sume consistente, in functie de raspunsurile pe care le vor da pasagerii la intrebarile inedite adresate de Catalin Cazacu. 30 de secunde vor avea la dispozitie acestia pentru a oferi raspunsul corect la fiecare intrebare.

“Sunt foarte fericit sa anunt ca vom da startul unui nou sezon «Cash Taxi», de abia astept reintalnirea cu telespectatorii, din aceasta postura. Ma bucur enorm ca pot sa fiu iar in «slujba» calatorilor cu taxiul si sa fac unul dintre lucrurile care imi plac cel mai mult: sa stau de vorba cu oamenii; in cazul acesta, premiindu-i pe cei care vor intra in joc si vor raspunde corect. «Cash Taxi» este proiectul meu de suflet si, din cate am observat din plimbarile mele prin tara, in primul sezon al emisiunii, «Cash Taxi» este si cel mai iubit taxi din Romania”, spune Catalin Cazacu.

“Cash Taxi” (Cash Cab – titlu original) este un quiz show foarte antrenant, in care umorul, spontaneitatea, bucuria castigului si suprizele de tot felul isi fac simtita prezenta in permanenta. Emisiunea a fost difuzata in peste 50 de teritorii, a obtinut audiente uriase si zeci de premii, dintre care amintim patru distinctii Daytime Entertainment Emmy.