Bombă în televiziunea din România! Un prezentator celebru s-a întors la Antenă

„Se spune ca prima dragoste nu se uită niciodată. De televiziune zic, că fata e aproape măritată, cu altul, care culmea, mi-e şi prieten. Pai dacă-i aşa, de mâine (n.r. sâmbătă, 20 octombrie) mă întorc la ea, la marea mea dragoste. Ne revedem dimineaţă la 09:00 pe Antena Stars!„, a anunţat Vj Raru înainte cu o zi de a reveni în platoul emisiunii.

Raru s-a despărţit cu greu de colegi la începutul acestui an când chiar el a mărturisit că plecarea este un moment dificil în viaţa lui. „Dragi prieteni, după patru ani în care mi-am petrecut toate weekendurile în direct la tv, am hotărât sã iau o pauză. A fost o perioadă cu de toate: matinal, știri, debate-uri, subiecte, adrenalină și multe emoții din care am învățat o grămadă de lucruri. Le mulțumesc colegilor mei pentru toate experiențele prin care am trecut împreună, le urez succes și promit să rămân în continuare alături de ei, de weekendul viitor însă, de cealaltă parte a ecranului. Cel mai tare vă mulțumesc vouă, celor de aici și tutoror celor de acasă pentru că ați fost alături de mine în fiecare ‪sâmbătă și duminică‬! Să fim sănătoși, să ne revedem cu bine! Mulțumesc Antena Stars”, scria atunci Vj Raru pe Facebook.

Andrei Ștefănescu este cel care i-a lua locul, dar a primit oferta de a prezenta Asia Express, aşa că a trebui să se retragă de la matinal.