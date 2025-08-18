BREAKING | A murit Dan Bodea, unul dintre cei mai buni piloți de raliuri din țară

Este zi de doliu în sportul românesc. Comunitatea pasionaților de motorsport a primit o veste cumplită: pilotul de raliuri Dan Bodea și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale. Evenimentul de la Câmpulung, care ar fi trebuit să fie o sărbătoare a vitezei și adrenalinei, s-a transformat într-o scenă de groază. Cum s-a întâmplat totul?

Tragedia s-a produs în cadrul Campionatului Național de Rally Cross, ajuns la etapa a patra, organizată la Câmpulung. Dan Bodea, campionul din 2017, a fost surprins de un incident teribil: o mașină de concurs a părăsit partea carosabilă și a lovit violent zona tehnică, acolo unde se afla și sportivul.

Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit

Martorii spun că totul s-a petrecut în doar câteva secunde. În timpul cursei, un automobil a scăpat de sub control și a intrat direct în zona tehnică, loc unde se aflau mai multe persoane. Din nefericire, Dan Bodea a fost lovit în plin, alături de o altă persoană, și aruncat la pământ.

Echipele medicale au intervenit imediat. Victimele au fost transportate de urgență la spital, însă viața lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Celălalt rănit, potrivit medicilor, se află acum în afara oricărui pericol și primește îngrijiri medicale.

Moartea campionului a lăsat un gol uriaș în lumea sportului. Familia, prietenii, dar și colegii din Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) au fost șocați de vestea cruntă.

La scurt timp după tragedie, Federația a transmis un comunicat oficial, în care își exprimă durerea și regretul față de pierderea pilotului:

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale. Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment. Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, se arată în mesajul transmis de FRAS.

Doliu la Hollywood! A murit Terence Stamp, actorul celebru din Superman

Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii ai săi

Foto: Facebook