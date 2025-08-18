Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii ai săi

Maria, o femeie de 36 de ani din Călărași, trăiește cele mai grele clipe din viața ei după ce a fost atacată cu bestialitate chiar de cel cu care împărțise ani din viață. Plecată de casa din cauza certurilor și mutată într-un centru maternal împreună cu cei doi copii, ea spera să își refacă liniștea. Dar liniștea s-a transformat în teroare atunci când fostul iubit, Ilie, a atacat-o și a lăsat-o într-o baltă de sânge.

Totul s-a întâmplat duminică, 17 august, în jurul prânzului, chiar în curtea centrului maternal din municipiul Călărași, unde Maria locuia într-un apartament social. În acea zi, regulile au fost încălcate, iar vizita lui Ilie s-a transformat într-o scenă de groază.

Femeie înjunghiată de fostul iubit

Originară din Republica Moldova, satul Chiștelnița, raionul Telenești, Maria se adăpostise în centrul maternal împreună cu fiica ei de 14 ani și băiețelul de doar un an și o lună. Fostul ei iubit, Ilie, în vârstă de 42 de ani, avea dreptul legal să își vadă copilul cel mic, dar numai în sediul principal, cu anunț prealabil. În ziua nefastă, bărbatul a venit neanunțat, s-a întâlnit cu femeia în curtea centrului și, orbit de furie, a scos un cuțit și a atacat-o sub privirile celor mici.

După ce a rănit-o grav, Ilie a fugit. Polițiștii l-au găsit mai târziu la domiciliul său, unde s-a ascuns ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bărbatul nu avea antecedente penale serioase, doar o amendă mai veche din 2008 pentru violență.

„La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată. Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. (…) În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor”, au transmis autoritățile.

Maria, transferată de urgență la București

Rănile suferite de Maria au fost extrem de grave. Transportată de urgență la Spitalul Județean Călărași, medicii au constatat că brațul îi fusese aproape secționat, iar artera brahială era tăiată complet. În plus, avea răni adânci la gambă și la torace, care i-au pus viața în pericol.

Un elicopter SMURD a transportat-o pe Maria la Spitalul Floreasca din București, unde primește îngrijiri medicale de specialitate.

„Leziune completă, pachet vasculo-nervos brahial. Brațul este tăiat, i-a tăiat artera brahială. Are o altă plagă la gambă și una la torace, în partea stângă. Pacienta va fi transportată la Spitalul Floreasca. Viața i-a fost pusă în pericol”, a explicat medicul Tomek Alexandru, cel care a intervenit pentru a-i salva viața.

