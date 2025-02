BREAKING | Actorul Gene Hackman, laureat al premiului Oscar, şi soţia lui au fost găsiţi morţi în casă

Actorul Gene Hackman (95 de ani), laureat al premiului Oscar, și soția sa, pianista Betsy Arakawa (63 de ani), au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

În după-amiaza zilei de miercuri, 26 februarie, Gene Hackman (95 de ani), câștigător a două premii Oscar, și soția sa, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din New Mexică. Potrivit presei străine, cei doi soți au murit alături de câinele lor și încă nu ar exista indicii ce ar putea să-i ducă pe anchetatori cu gândul la o crimă. Cei doi soți lasă în urmă trei copii: Christopher, Elizabeth și Leslie.

Gene Hackman și Betsy Arakawa au fost găsiți morți în casă

Șeful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat miercuri, puțin după miezul nopții, decesul cuplului, împreună cu câinele lor. Acesta nu a furnizat o cauza a decesului celor doi soți.

”Putem confirma că atât Gene Hackman, cât și soția sa au fost găsiți decedați miercuri după-amiaza la reședința lor de pe Sunset Trail. Aceasta este o investigație activă – cu toate acestea, în acest moment nu avem alte indicii ale unei mâini criminale. Vreau să asigur comunitatea și cartierul că nu există niciun pericol imediat pentru nimeni”, a declarat Adan Mendoza, șeriful comitatului, pentru BBC.

Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, locuia în Santa Fe, New Mexico, încă din anii 1980 și s-a căsătorit cu pianista Betsy Arakawa, în vârstă de 63 de ani, în anul 1991. Cu o carieră de aproape 60 de ani în film, actorul a obținut succesul relativ târziu, reușit să se facă remarcat la vârsta de 30 de ani. Hackman s-a retras din actorie în anul 2004, după o carieră în care a câștigat două premii Oscar, două premii BAFTA, patru Globuri de Aur și un premiu Screen Actors Guild.

Actorul a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru ”The French Connection” și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru ”Unforgiven”, precum și nominalizări la Oscar pentru ”Bonnie and Clyde”, ”I Never Sang For My Father” și ”Mississippi Burning”.

Gene Hackman l-a interpretat, de asemenea, pe Lex Luthor în trei filme ”Superman”, într-o carieră amplă care s-a întins pe mai mult de șase decenii și a inclus, de asemenea, roluri în filme precum ”The Royal Tenenbaums”, ”The Conversation” și ”Enemy of the State”. Ultimul său rol într-un film a fost în anul 2004, în comedia ”Welcome to Mooseport”.

Într-un interviu acordat presei străine în 2008, Gene Hackman declara că îi este extrem de dor de actorie, meserie căreia s-a dedicat timp de aproape 60 de ani, însă expunerea prelungită la stres i-a făcut mai mult rău, motiv a simțit să se retragă.

”Mi-e dor de actorie, pentru că asta am făcut de aproape 60 de ani și mi-a plăcut foarte mult, dar acest job este foarte stresant pentru mine. Compromisurile pe care trebuie să le faci în filme fac parte din ”scenariu” și am ajuns într-un punct în care nu mai simțeam că vreau să fac asta”, spunea actorul.

