BREAKING | Cristi Marin, un cântăreț din Pitești, a murit la doar 28 de ani

Este doliu în lumea muzicii din Pitești. Cristi Marin, un cunoscut artist local, a încetat din viață la doar 28 de ani. Viața tânărului muzician a fost curmată mult prea devreme de o boală cumplită.

Întreaga comunitate din Pitești este în doliu. Cristi Marin, un cunoscut muzician local, a încetat din viață la doar 28 de ani. Potrivit apropiaților, viața artistului ar fi fost curmată de o boală incurabilă. Tânărul muzician era cunoscut nu doar datorită talentului sau, ci și datorită caracterului său și felului în care alegea să își trăiască viața.

Cristi Marin a fost absolventul Universității din Pitești – specializarea Pedagogie Muzicală, fiind apreciat și cunoscut datorită talentului și pasiunii sale pentru acordeon. Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții din partea comunității.

Prietenii, familia, colegii de scenă și cei care l-au scunoscut sunt în stare de șoc și nu pot trece peste moartea prematură și fulgerătoare a tânărului. Pe rețelele de socializare au fost publicate zeci de mesaje de condoleanțe.

”Încă nu îmi vine să cred. Un soc total pentru toată lumea. Ai plecat mult prea devreme lăsând atâta suferință și durere în inimile tuturor. Un suflet atât de bun și cald, cu zâmbetul pe buze indiferent de situație, optimist, amuzant și cu un talent extraordinar. Nu am cuvinte .. Drum lin spre cer, Cristi Marin”, este mesajul postat de o tânără.

”A fost mai mult decât un prieten – a fost familia pe care viața mi-a trimis-o când nu aveam pe nimeni”, scrie cineva.

”Ai plecat mult prea devreme lăsând atâta suferință și durere în inimile tuturor”, a scris un tânăr.

„Pe lângă faptul ca am fost colegi de trupă, dar mi-ai fost și un bun prieten, prieten alături de care am copilărit, am făcut toate năzbâtiile din lume în fiecare vacanță de vară când ne întâlneam…. Vestea pe care am aflat-o astăzi, m-a lăsat fără cuvinte… cuvinte care oricum sunt de prisos acum, pentru ca din păcate ele nu te mai pot aduce înapoi în viețile noastre, pentru a ne umple chipul de fericire, așa cum făcei de fiecare dată când vedeai ca ceva nu este în regulă cu noi…

Evenimentele fără tine nu mai au acelas farmec, tu știai să ne aduci zâmbetul pe buze când eram supărați, să ne reîncarci bateriile când vedeai ca suntem extenuați și să fim mereu o echipă de lăudat pentru cei cărora le-am cântat. Să ai drumul lin spre ceruri, pentru ca Dumnezeu a vrut să îi cânți Lui, dar a vrut asta prea devreme… Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a postat un prieten.