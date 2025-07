BREAKING | Daniel Alexandru, un tânăr de doar 18 ani din Iași, a fost ucis de un luptător K1

Un incident violent petrecut în județul Iași s-a încheiat tragic, după ce un tânăr de doar 18 ani a murit în spital în urma unor lovituri primite la o petrecere. Tânărul, identificat ca Daniel Alexandru, a fost victima unei agresiuni comise de un luptător K1 în vârstă de 23 de ani, în localitatea Schitu Duca. Potrivit informațiilor disponibile, totul a început cu un conflict verbal care a degenerat rapid într-o altercație fizică extrem de violentă.

Incidentul a avut loc pe 20 aprilie, în timpul unei petreceri la care au participat mai mulți tineri din zonă. La un moment dat, între Daniel Alexandru și George Talica, sportiv de contact cunoscut în lumea K1, a izbucnit un schimb de replici tensionate. Acesta s-a transformat într-o confruntare brutală, în urma căreia victima a suferit leziuni extrem de grave. Loviturile primite i-au provocat tânărului răni severe la nivelul capului, fiind transportat de urgență la spital în stare critică.

După agresiune, Daniel a intrat în comă profundă și a rămas internat timp de 76 de zile, în secția de terapie intensivă. Medicii au făcut eforturi constante pentru a-i salva viața, dar din cauza gravității leziunilor cerebrale, starea lui nu a cunoscut nicio îmbunătățire semnificativă. Pe parcursul internării, a fost menținut în viață cu ajutorul aparatelor, însă marți, 8 iulie, inima tânărului a cedat. Moartea sa a adus o undă de șoc în rândul familiei și comunității locale.

În urma incidentului, agresorul George Talica a fost reținut de autorități în data de 23 aprilie. După audierea sa, instanța a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile cercetează faptele sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, cu posibilitatea încadrării faptei ca omor, în funcție de concluziile expertizelor medico-legale.

„Ce mă fac eu fără tine? Să-mi zică Dumnezeu cum intru eu în casă – tu nu! –, cum mă pun eu la masă fără tine, cum pot eu să văd băieții – toți care erau cu tine –, tu nu ești!

Lumina ochilor mei, am sperat secundă de secundă că Dumnezeu face o minune și îmi trezește băiatul din coșmarul în care am trăit 76 de zile, dar am venit acasă fără tine, inima mea. Nu mai pot și nu am să pot toată viața, până vine mama la tine”, este mesajul postat de mama lui Daniel.