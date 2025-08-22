BREAKING! Încă o femeie a fost ucisă de soț, apoi a fost găsit spânzurat. S-a întâmplat în Bihor

Încă o tragedie a avut loc în România, astăzi, 22 august 2025! O femeie în vârstă de 50 de ani, din Topa de Criș, a ajuns vineri, în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost atacată violent de soțul ei, cu care era în proces de divorț de câteva luni. După ce a comis fapta, bărbatul s-a sinucis.

Incidentul s-a petrecut în satul Gheghie, pe fondul unui conflict spontan. Femeia venise cu mașina câțiva kilometri pentru a vizita o familie de prieteni, iar locuința acestora aflându-se la aproximativ 500 de metri de casa bărbatului. La vederea autoturismului, agresorul a intrat în casa prietenilor și a lovit-o cu pumnii, picioarele și un obiect contondent.

Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Oradea, în stare de inconștiență, și a fost intubată, fiind sub supravegherea atentă a medicilor care încearcă să-i salveze viața. Pentru a-l găsi pe agresor, poliția a trimis mai multe echipaje, inclusiv o grupă SAS, pentru a-l localiza. Acesta a fost găsit spânzurat pe un câmp, la aproximativ 700 de metri de locul atacului. Echipajele medicale au încercat resuscitarea, dar în cele din urmă bărbatul a fost declarat decedat la fața locului.

Bărbatul a avut ordin de protecție împotriva femeii

Pe 16 decembrie 2024, instanța a emis un ordin de protecție împotriva agresorului, fără monitorizare electronică, ordin care a expirat pe 16 iunie 2025. Victima nu a cerut prelungirea acestuia, conform comunicatul IPJ Bihor.

În perioada în care trebuia să păstreze distanța față de soție, bărbatul a încălcat regulile de mai multe ori, fiind trimis în judecată pentru patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două de amenințare. În 2025, acesta a stat în arest la domiciliu și în arest preventiv. Din 8 martie se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică

Pe 26 martie 2025, instanța a înlocuit arestul preventiv cu controlul judiciar, iar această măsură a fost prelungită pe 21 iulie 2025.