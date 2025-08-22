BREAKING! Încă o femeie a fost ucisă de soț, apoi a fost găsit spânzurat. S-a întâmplat în Bihor

Încă o tragedie a avut loc în România, astăzi, 22 august 2025! O femeie în vârstă de 50 de ani, din Topa de Criș, a ajuns vineri, în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost atacată violent de soțul ei, cu care era în proces de divorț de câteva luni. După ce a comis fapta, bărbatul s-a sinucis.
Incidentul s-a petrecut în satul Gheghie, pe fondul unui conflict spontan. Femeia venise cu mașina câțiva kilometri pentru a vizita o familie de prieteni, iar locuința acestora aflându-se la aproximativ 500 de metri de casa bărbatului. La vederea autoturismului, agresorul a intrat în casa prietenilor și a lovit-o cu pumnii, picioarele și un obiect contondent.
Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Oradea, în stare de inconștiență, și a fost intubată, fiind sub supravegherea atentă a medicilor care încearcă să-i salveze viața. Pentru a-l găsi pe agresor, poliția a trimis mai multe echipaje, inclusiv o grupă SAS, pentru a-l localiza. Acesta a fost găsit spânzurat pe un câmp, la aproximativ 700 de metri de locul atacului. Echipajele medicale au încercat resuscitarea, dar în cele din urmă bărbatul a fost declarat decedat la fața locului.
Pe 16 decembrie 2024, instanța a emis un ordin de protecție împotriva agresorului, fără monitorizare electronică, ordin care a expirat pe 16 iunie 2025. Victima nu a cerut prelungirea acestuia, conform comunicatul IPJ Bihor.
În perioada în care trebuia să păstreze distanța față de soție, bărbatul a încălcat regulile de mai multe ori, fiind trimis în judecată pentru patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două de amenințare. În 2025, acesta a stat în arest la domiciliu și în arest preventiv. Din 8 martie se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică
Pe 26 martie 2025, instanța a înlocuit arestul preventiv cu controlul judiciar, iar această măsură a fost prelungită pe 21 iulie 2025.
„Precizăm că de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecție, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Menționăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare”, se arată în comunicat.