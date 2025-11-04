BREAKING! Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat, din cauza mirosului puternic de gaze

Incident neașteptat în Capitală! Liceul Theodor Pallady a fost evacuat din cauza mirosului puternic de gaze. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București – Ilfov, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară. Momentan se fac verificări în sălile de clasă.

Marți, 4 noiembrie 2025, elevii și profesorii de la Liceul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei, au trăit clipe de coșmar. Toți cei care se aflau în incinta instituții de învățământ au fost evacuați, din cauza mirosului puternic de gaze.

Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat

Elevii și profesorii de la Liceul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei, au simțit miros puternic de gaze. În cele din urmă, Distrigaz a identificat o scurgere de la o vană din afara unității de învățământ, potrivit Mediafax.

Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați din instituție. La fața locului au venit imediat mai multe echipaje de pompieri, SMURD și poliție. De asemenea, a intervenit și o echipă CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear), care face măsurători.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important

Locuitorii blocului care a explodat în Rahova sunt buni de plată! Câte mii de lei li se cer pentru a se întoarce acasă