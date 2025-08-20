Breaking! Scene de groază în Capitală. Focuri de armă trase pe terasa unui club. Poliția e în alertă

Momente de panică în centrul Capitalei, miercuri dimineață, 20 august. Clienții unui club renumit au trăit clipe de coșmar după ce un individ a tras nu mai puțin de șase focuri de armă pe terasa localului. Incidentul a creat haos, iar trecătorii s-au refugiat speriați, crezând că asistă la o tragedie.

Totul s-a petrecut în centrul Bucureștiului, în Sectorul 3, la primele ore ale dimineții. În doar câteva secunde, atmosfera relaxată de pe terasa clubului s-a transformat într-un coșmar desprins parcă dintr-un film de acțiune.

Focuri de armă trase pe terasa unui club

Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean străin, a scos un pistol și a tras mai multe gloanțe în direcția terasei Fredo, un local frecventat din centrul Capitalei. Șase focuri de armă au răsunat în mijlocul orașului, iar oamenii au intrat în panică. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă gloanțele au perforat prelata terasei și au provocat o spaimă generală.

Martorii povestesc că totul s-a petrecut în câteva clipe, iar individul a fugit imediat după ce a tras.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Surse judiciare au declarat că individul este un cetățean străin, în vârstă de aproximativ 26 de ani, potrivit gandul.ro. Acesta a fost prins de polițiști la scurt timp după incident și a fost dus la audieri.

Deocamdată, motivele gestului său nu sunt clare, însă anchetatorii iau în calcul varianta unei reglări de conturi sau a unei răfuieli personale. Cert este că incidentul a semănat groază în mijlocul Capitalei.

