Mărturia soției lui Mihai Brotac, românul mort în Italia după ce a vrut să salveze un bărbat: ”L-a tras de picior”

Mihai Brotac este românul care și-a pierdut viața încercând să salveze de la înec un bărbat necunoscut. Tânărul de 23 de ani se afla împreună cu soția și fiica lor la scăldat în locul de întâlnire a râurilor Ticino cu Padul, în zona ”La Becca”, provincia Pavia din Italia.

Mihai Brotac locuia de ani buni în localitatea Santa Maria Della Versa, acolo unde își întemeiase o familie. Nenorocirea a avut loc duminică, 17 august 2025, când tânărul de 23 de ani a mers la scăldat – împreună cu soția și fiica lui – la locul de întâlnire a râurilor Ticino cu Padul, în zona ”La Becca”, în localitatea Linarolo, provincia Pavia din Italia.

Mihai a murit încercând să salveze un necunoscut de la înec

Întreaga scenă s-a petrecut sub ochii soției sale. Aceasta povestește cum Mihai a sărit în ajutorul unui străin, a încercat să îl salveze de la înec, însă bărbatul respectiv l-a tras de picior și l-ar fi tras la fundul apei.

„Mihai a încercat să îl salveze pe individul acesta. (bărbatul încercuit cu roșu în poză – n.r.).Eram eu cu Mihai și cu fetița noastră în apă când Mihai l-a văzut că se îneca. A spus că merge să îl ajute și când Mihai a ajuns lângă el, omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei. El a încercat să se suie pe Mihai că să iasă la suprafață, dar au ieșit amândoi în același timp și au început să se bată în apă”, a povestit soția bărbatului român.

Femeia povestește că bărbatul de culoare a reușit să se salveze, a ajuns la mal, însă pe Mihai l-a luat apa. Echipele de salvare l-au căutat minute întregi pe tânărul de 23 de ani, i-au recuperat trupul, însă era deja în stop cadrio respirator.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare a medicilor Policlinico San Matteo din Pavia, nu s-a mai putut face nimic pentru viața românului. Poliția italiană a deschis o anchetă, iar persoana salvată de Mihai este căutată pentru a fi audiată.

„Bărbatul de culoare a scăpat și a fugit pe mal, iar pe Mihai l-a luat apa. Eu când l-am văzut pe nenorocitul ăla că l-a tras sub apă pe Mihai, am dus copilul la mal, am intrat în apă și am început să strig după ajutor, dar nimeni nu a avut curaj să intre după el. După ce l-a luat apa, l-au căutat cu bărcile și l-au găsit în stop cardiac”, a mai adăugat soția victimei, pentru rotalianul.ro.

