BREAKING | Sebastian a murit la doar un an și jumătate după ce tatăl său l-a uitat în mașina încinsă, timp de 3 ore

Caz revoltător! Sebastian, un băiețel de doar 18 luni, și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic din cauza neglijenței tatălui său. Bărbatul l-a lăsat pe micuț în autoturism ore întregi, într-o căldură insuportabilă, timp în care el a mers la tuns și la… bere. Prins în mașina morții, copilul s-a stins din viață.

Scott Gardner, un bărbat din Florida, și-a lăsat fiul de un an și jumătate singur pe bancheta din spate a unui camion, timp de 3 ore. Ancheta desfășurată de Biroul Șerifului din comitatul Volusia și Departamentul de Poliție Ormond Beach a arătat că singura sursă de aerisire era un mic ventilator portabil alimentat cu baterii, orientat spre copil. Aerul condiționat nu funcționa, motiv pentru care micuțul s-a stins din viață.

Citește și: Ea e Adelina, tânăra din Iași care s-a sinucis la doar 16 ani. Ce i-ar fi spus surorii sale, înainte să moară

Incidentul tulburător a avut loc în data de 6 iunie 2025. Atunci, în jurul orei 11:30, Scott Gardner și-a lăsat singur copilul pe bancheta din spate a unui camion încins de soarele arzător, în Ormond Beach, Florida. Ulterior, bărbatul ar fi intrat în frizeria „Classic Cuts” pentru un tuns. Scott nu s-a gândit să îl verifice pe micuț și s-a îndreptat direct către un pub din zonă, numit „Hanky Panky’s Lounge”, potrivit Mirror.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere și declarațiilor făcute de martori, bărbatul a consumat băuturi alcoolice timp de aproape două ore, în intervalul 12:00 – 14:00. Ulterior, acesta a ieșit din bar pentru scurt timp din cauza unui incident în care a fost implicată mașina unei barmanițe. Scott a verificat daunele autoturismului respectiv, dar nu s-a gândit și la fiul său. L-a lăsat în continuare în camionul încins și a intrat înapoi în pub.

Bărbatul a continuat să bea bere până la ora 14:40, după care a mers la mașină. El a anunțat autoritățile cu privire la starea fiului său abia când a ajuns acasă, conducând o distanță scurtă. Scotii a sunat la 911 și a raportat că fiul său nu mai respiră.

„Fiul meu nu mai respiră. Are un an și jumătate. Oh, Doamne. Tocmai avea ochii deschiși”, se arată în înregistrarea apelului de la 911.