BREAKING | Un celebru artist a dezvăluit că suferă de cancer în stadiul 4: ”Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital”

Un cunoscut solist rock a făcut un anunț sfâșietor care a șocat fanii din întreaga lume. Artistul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4, o formă agresivă care s-a extins deja în organism. Cu toate acestea, mesajul său nu a fost unul de resemnare, ci de speranță și încredere profundă în puterea credinței.

Deși vestea a căzut ca un trăsnet asupra fanilor și apropiaților, celebrul artist s-a arătat optimist și hotărât să lupte. Mesajul său a fost primit cu valuri de susținere din partea comunității internaționale, iar credința pe care o afișează public pare să-i ofere puterea de a merge mai departe.

CITEȘTE ȘI: Vedetă internațională, terorizată doi ani. Poliția a intervenit în cele din urmă. Ce s-a întâmplat

Artistul celebru a anunțat că are cancer

Este vorba despre Brad Arnold, în vârstă de 46 de ani, solistul trupei americane 3 Doors Down, cunoscută pentru piese de succes precum Here Without You, Kryptonite sau It’s Not My Time. Într-un videoclip emoționant publicat pe rețelele de socializare, cântărețul a explicat că recent s-a simțit rău, a mers la spital și a primit diagnosticul dur: cancer renal cu celule clare, deja extins la plămâni.

„Hei, toată lumea, sunt Brad de la 3 Doors Down. Am niște vești nu prea bune pentru voi astăzi. Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital, unde am fost diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare care s-a extins la plămâni. Este etapa a patra și asta nu e bine. Dar Dumnezeu este puternic și el poate birui orice. Nu mi-e frică deloc. Sincer, nu mă tem de asta!”, a spus Brad Arnold pe Instagram.

Deși vestea a căzut ca un trăsnet asupra fanilor și apropiaților, Brad Arnold s-a arătat optimist și hotărât să lupte. Mesajul său a fost primit cu valuri de susținere din partea comunității internaționale, iar credința pe care o afișează public pare să-i ofere puterea de a merge mai departe.

Mai mult, anunțul bolii a dus la anularea turneului formației, care urma să înceapă pe 15 mai în Daytona Beach, Florida, conform Daily Mail. Trupa 3 Doors Down, formată în 1996, a avut o carieră marcată de succes, dar și de pierderi dureroase, precum moartea chitaristului Matt Roberts în 2016, din cauza unei supradoze.

Fanii speră acum într-o minune pentru Brad Arnold, care rămâne un simbol de forță și credință într-un moment de grea încercare.

CITEȘTE ȘI: Dezvăluiri șocante: cântăreața celebră, bătută crunt de iubitul fotbalist, până a băgat-o în spital! Abuzurile nu se opreau aici: ”Se supăra dacă purta ruj roșu, o critica și îi spunea că arăta ca o prostituată”