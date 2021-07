Brigitte Pastramă, șefă de ”șantier” la renovările casei. Florin Pastramă, subaltern…

Brigitte Pastramă este cu ochii în patru acum că muncitorii s-au apucat de renovările casei. De multă vreme, bruneta își dorea să reamenajeze curtea locuinței sale.

În timp ce muncitorii erau pe poziție, Florin Pastramă a fost trimis să cumpere restul materialelor de care este nevoie pentru amenjarea curții. Acesta nu s-a arătat prea empatic în fața cerințelor soției sale.

„Am fost departe, să iau lacul pentru foișor, apoi am fost să iau flex, să iau pânză de flex, silicon, după am fost să cumpăr apă, du-te cu căruciorul, uitați-vă cum arăt. Deci tot Pastramă e bun. Deasta am întârziat. Acum am venit să fac treabă de muncitor, nu mi-e rușine să muncesc, mi-e rușine să fur. Acum trebuie să o ajut pe Brigitte. N-am stat deloc de azi dimineață”, a spus Florin Pastram, la Antena Stars.

La un moment dat însă, Brigitte a ajuns la concluzia că nimeni nu face ceea ce i se cere. Din dorința de a ieși totul perfect, aceasta a întins nervii tuturor celor prezenți, iar nemulțumitea ei a atins cote alarmante, motiv pentru care a început și să plângă.

Pentru „a o liniști”, Florin i-a spus că dacă nu vărsă lacrimi, nimic nu va ieși așa cum ea își dorește. Mai în glumă, mai în serios, reparațiile și amenajările au fost duse la bun sfârșit, însă după discuții lungi și pline de nervozitate.

