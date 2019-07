Brigitte şi Florin Pastramă, scandal în luna de miere. “Te trimit acasă. Nu îţi este ruşine?”

Luna de miere pentru Brigitte și Florin Pastramă nu este tocmai așa cum și-au imaginat. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar cearta se pare că a fost la ordinea zilei.

Brigitte și Florin petrec o vacanță pe cinste în Saint Tropez alături de sora lui Brigitte și iubitul acesteia. Doar că, Florin Pastramă a cam deranjat-o pe soția lui, iar aceasta, vulcanică din fire nu s-a abținut și i-a atras atenția. Iar de aici, a mai fost doar un pas până la o ceartă în toată regula.

“Noi ne aflăm în luna de miere la Saint Tropez şi haideţi să vedeţi ce am găsit aici. Mamă, frumos! Deci, nu suntem la hotel, suntem acasă la Alex. Ce zici, Florin? Poate când îmbătrânim, îmbătrânim şi noi pe aici pe undeva? Să muncim şi noi poate facem şi noi o casă. Auzi? Ia lasă tu paharul ăla, că nu ai ce să stai tu, ca un copil al lui Dumnezeu cu pahar din ăla”, a spus Brigitte.

“Lasă prostia aia, că tu mai eşti şi copil al lui Dumnezeu. Ia lasă paharul ăla, că tu conduci! El nu bea doar se preface. Te rog frumos, lasă-le deoparte că nu sunt ale tale, da?”, a spus aceasta.

Și pentru că nu s-a oprit nici a doua oară bruneta s-a enervat foarte tare.

“Bă, ce ai băut, mă? Nu am băut. Nu mai conduci, gata! Nu ai voie, nu ai voie. Dar nu ţi-e ruşine. Nu este ok! Nu mai conduci, eu conduc. Ce-ai zis? Ai zis că sunt bolnavă? Nu, că îmi place aici am zis. Vezi că te trimit acasă! Măi, pe tine, ăştia de la şampanie te-au plătit, Florine, ca să le faci reclamă! Cât îţi dau? Beau doar pentru reclamă. Da, da, da. Păi la cum suceşte şampania aia, cred că l-au plătit. Băi! Nu bea măi, se preface. Care, că a golit paharul! Nu mai conduci, eu nu îţi mai dau cheile să conduci. Unde sunt cheile? Pe masă. Nu îţi este ruşine?”, a reacţionat Brigitte Pastramă al soţul ei.