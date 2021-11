Bryan Adams s-a infectat cu COVID-19 pentru a doua oară într-o singură lună. Artistul este vaccinat cu schema completă

Bryan Adams s-a infectat cu COVID-19 pentru a doua oară într-o singură lună. Artistul a fost testat pozitiv, ba mai mult acesta a ajuns pe mâinile medicilor, iar în prezent este internat în spital. Celebrul star a transmis un mesaj pentru fanii săi pe reţelele de socializare.

Bryan Adams este internat într-un spital din Italia, după ce a fost confirmat din nou cu COVID-19. Artistul în vârstă de 62 de ani s-a infectat pentru a doua oară deşi este vaccinat cu schema completă. Acesta a fost nevoit să îşi anuleze concertele pe care le avea programate în următoarea perioadă.

Pe reţelele de socializare, interpretul a postat o imagine și le-a transmis fanilor vestea. Acesta are o relaţie strânsă cu fanii săi pe care îi ţine la curent cu tot ce se întâmplă în viaţa sa. Admiratorii i-au transmis sute de mesaje, îngrijoraţi de starea lui de sănătate.

„Tocmai am ajuns în Milano şi am fost testat pozitiv la Covid-19 pentru a doua oară într-o lună”, a postat Bryan Adams.

Din aeroportul Malprensa, cântăreţul a mai adăugat: „Mă duc la spital acum. Mulţumesc pentru tot sprijinul”.

Prima dată, Bryan Adams a fost testat pozitiv cu Covid-19 pe 30 octombrie, înaintea ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame, unde trebuia să cânte cu H.E.R. piesa „It’s Only Love”, în onoarea Tinei Turner, inclusă anul acesta în for.

Sursă foto: Instagram