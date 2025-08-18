Bucurie mare în showbiz! Fotbalistul Naționalei a devenit tătic pentru prima oară

Adrian Șut, mijlocașul echipei naționale și al FCSB, a devenit tată pentru prima dată. Soția sa, Bianca, a născut o fetiță perfect sănătoasă în zi de mare sărbătoare, pe 15 august.

Familia Șut trăiește în aceste zile un moment unic și plin de emoție. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani, component de bază al naționalei României și jucător al clubului FCSB, trece printr-o etapă nouă și importantă a vieții sale personale. Soția lui, Bianca, a adus pe lume primul lor copil, o fetiță mult așteptată, care le-a adus o bucurie imensă.

Adrian Șut a devenit tătic!

Evenimentul a avut loc pe 15 august, dată cu rezonanță aparte în calendarul sărbătorilor religioase. Pentru cuplu, această coincidență are o semnificație specială, întrucât venirea pe lume a micuței marchează un nou început și un capitol plin de speranță.

Cei doi formează un cuplu de peste cinci ani, iar în 2023 și-au unit destinele printr-o ceremonie elegantă, la care au participat familie, prieteni apropiați și colegi de echipă ai mijlocașului. De atunci, Bianca a fost mereu alături de fotbalist în momentele importante ale carierei sale, iar vestea sarcinii, făcută publică în primăvara acestui an, a fost primită cu entuziasm de către fanii echipei și de comunitatea sportivă.

„15.08.2025 Ziua în care am primit cel mai prețios dar! Inima noastră bate acum în trei. Ești tot ce ne-am putut dori vreodată! Ești cel mai dulce început! Ești darul pe care viața ni l-a trimis și începutul unei povești pe care o vom scrie împreună zi de zi, cu dragoste infinită.

Să crești înconjurată de iubire, să luminezi mereu cu zâmbetul tău și să știi că, oriunde vei fi, noi vom fi casa ta!”, au transmis părinții.

Nașterea fetiței a venit într-un context cu o încărcătură emoțională aparte. Aproximativ un an s-a scurs de la dispariția tatălui lui Adrian Șut, o pierdere care l-a marcat profund pe sportiv. Apariția pe lume a micuței aduce astfel un nou sens și un motiv suplimentar de putere și determinare pentru fotbalist, care traversează o perioadă plină atât pe plan sportiv, cât și personal.

În ceea ce privește cariera sa, Șut este considerat unul dintre mijlocașii de perspectivă ai României. La FCSB, contribuțiile sale au fost esențiale în parcursul echipei, iar convocările repetate la națională confirmă faptul că se află pe un drum ascendent. Totuși, pentru câteva zile, atenția sportivului s-a mutat de pe terenul de fotbal pe sala de maternitate, unde a trăit emoțiile de nedescris ale momentului în care și-a văzut copilul pentru prima dată.

