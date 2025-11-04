”Bunicuța cu mulți amanți” din Iași a fost găsită moartă. Ce s-ar fi întâmplat cu femeia

Caz de-a dreptul șocant într-o localitate din Iași. O bătrână de 71 de ani, cunoscută drept ”bunicuța cu mulți amanți”, a fost găsită fără suflare pe un câmp. Doi tineri sunt suspecți că ar fi violat-o, apoi i-ar fi luat viața.

Descoperire a avut loc la finalul lunii octombrie, pe data de 31, pe un câmp din localitatea Dagâța, județul Iași. Cadavrul bătrânei de 71 de ani a fost descoperit complet dezbrăcat, iar pe corpul femeii existau mai multe urme de agresiune – semn că moartea acesteia a fost una violentă.

Bunicuța aventurieră a fost văzută alături de doi tineri

Pentru a descoperi misterul morții, oamenii legii au analizat imaginile de pe carmerele de supraveghere din zona în care femeia locuiește. În ziua în care a murit, Gena, așa cum i se spunea bătrânei, ar fi fost dusă de doi tineri (de 34 și 36 de ani) pe un câmp din apropierea casei, violată, apoi ucisă.

Localnicii și vecinii bunicuței aventuriere susțin că Gena era cunoscută pentru pasiunea sa pentru ”prospături”, fiind văzută adesea în compania bărbaților tineri. Femeia trăia oficial cu un bărbat de 65 de ani, însă, în paralel, toată lumea o cunoștea pentru că avea adesea partide de amor cu tinerii din comună.

„Ea avea o plăcere de asta să se culce cu tineri. Avea un concubin de vreo 65 de ani, dar nu avea treabă cu el. Ei îi trebuia de ăsta de 20-30 de ani, toată lumea știe. Bea și, după ce bea, căuta bărbați. Doar ăștia care au omorât-o au mai tras de ea, cum s-ar spune. Nu este prima dată. Acum nu știu de ce au omorât-o, poate ea nu a vrut de data asta sau cine știe ce o fi fost”, a spus o localnică pentru presa locală.

„Ea a avut bărbați toată viața. S-a culcat cu cine a prins. Daʼ o femeie normală așa face? O bunicuță la 71-72 de ani are grijă de nepoți, nu umblă din bărbat în bărbat și stă la bar. Amanți îi trebuia ei? Avea pe unul cu care trăia, trebuia să-și vadă de treabă. Și ăia doi au fost cu capul? D-apăi, ea putea să le fie bunică! Cum să se culce cu ea? Doamne-ferește”, a spus o altă localnică.

Cei doi tineri au fost identificați și sunt Vlad Amariei și Nicușor Păuleț. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt acuzați de omor și viol.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în dosarul de urmărire penală. Dispune arestarea preventivă a inculpaților: Păuleț Nicușor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și viol; Amariei Vlad, zis «Coco», cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și viol pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 02.11.2025 la data de 01.12.2025 inclusiv. În baza disp. art. 230 alin. 1 Cod de procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților Păuleț Nicușor și Amariei Vlad”, au stabilit judecătorii de la Tribunalul Iași.

