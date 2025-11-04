Acasă » Știri » ”Bunicuța cu mulți amanți” din Iași a fost găsită moartă. Ce s-ar fi întâmplat cu femeia

”Bunicuța cu mulți amanți” din Iași a fost găsită moartă. Ce s-ar fi întâmplat cu femeia

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 13:35
”Bunicuța cu mulți amanți” din Iași a fost găsită moartă. Ce s-ar fi întâmplat cu femeia

Caz de-a dreptul șocant într-o localitate din Iași. O bătrână de 71 de ani, cunoscută drept ”bunicuța cu mulți amanți”, a fost găsită fără suflare pe un câmp. Doi tineri sunt suspecți că ar fi violat-o, apoi i-ar fi luat viața. 

Descoperire a avut loc la finalul lunii octombrie, pe data de 31, pe un câmp din localitatea Dagâța, județul Iași. Cadavrul bătrânei de 71 de ani a fost descoperit complet dezbrăcat, iar pe corpul femeii existau mai multe urme de agresiune – semn că moartea acesteia a fost una violentă.

Bunicuța aventurieră a fost văzută alături de doi tineri

Pentru a descoperi misterul morții, oamenii legii au analizat imaginile de pe carmerele de supraveghere din zona în care femeia locuiește. În ziua în care a murit, Gena, așa cum i se spunea bătrânei, ar fi fost dusă de doi tineri (de 34 și 36 de ani) pe un câmp din apropierea casei, violată, apoi ucisă.

Localnicii și vecinii bunicuței aventuriere susțin că Gena era cunoscută pentru pasiunea sa pentru ”prospături”, fiind văzută adesea în compania bărbaților tineri. Femeia trăia oficial cu un bărbat de 65 de ani, însă, în paralel, toată lumea o cunoștea pentru că avea adesea partide de amor cu tinerii din comună.

Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Ea avea o plăcere de asta să se culce cu tineri. Avea un concubin de vreo 65 de ani, dar nu avea treabă cu el. Ei îi trebuia de ăsta de 20-30 de ani, toată lumea știe. Bea și, după ce bea, căuta bărbați. Doar ăștia care au omorât-o au mai tras de ea, cum s-ar spune. Nu este prima dată. Acum nu știu de ce au omorât-o, poate ea nu a vrut de data asta sau cine știe ce o fi fost”, a spus o localnică pentru presa locală.

„Ea a avut bărbați toată viața. S-a culcat cu cine a prins. Daʼ o femeie normală așa face? O bunicuță la 71-72 de ani are grijă de nepoți, nu umblă din bărbat în bărbat și stă la bar. Amanți îi trebuia ei? Avea pe unul cu care trăia, trebuia să-și vadă de treabă. Și ăia doi au fost cu capul? D-apăi, ea putea să le fie bunică! Cum să se culce cu ea? Doamne-ferește”, a spus o altă localnică.

Cei doi tineri au fost identificați și sunt Vlad Amariei și Nicușor Păuleț. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt acuzați de omor și viol.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în dosarul de urmărire penală. Dispune arestarea preventivă a inculpaților: Păuleț Nicușor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și viol; Amariei Vlad, zis «Coco», cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și viol pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 02.11.2025 la data de 01.12.2025 inclusiv. În baza disp. art. 230 alin. 1 Cod de procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților Păuleț Nicușor și Amariei Vlad”, au stabilit judecătorii de la Tribunalul Iași.

Fiul lui Sandu Ciorbă, arestat în Spania! Alexandru era urmărit internațional: ce acuzații i se aduc

BREAKING | Femeie, înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Ce au descoperit polițiștii despre atacator

 

Tags:
Iți recomandăm
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Știri
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers…
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
Știri
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul ...
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos ...
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea ...
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare ...
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări
Vezi toate știrile
×