Fiul lui Sandu Ciorbă, arestat în Spania! Alexandru era urmărit internațional: ce acuzații i se aduc

Probleme serioase pentru fiul lui Sandu Ciorbă! Tânărul de 26 de ani, pe nume Alexandru Csorba, a fost arestat în regiunea Cuenca din Spania. Acesta era dat în urmărire națională și internațională, iar acum oamenii legii l-au prins și l-au reținut. Află, în articol, ce acuzații i se aduc!

Miercuri, 8 octombrie 2025, Alexandru Csorba a fost arestat în Spania, după o serie de operațiuni ample efectuate de către polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, alături de cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj. Fiul manelistului Sandu Ciorbă a fost condamnat la 5 ani de închisoare, fiind urmărit național și internațional.

Ce acuzații i se aduc lui Alexandru, fiul lui Sandu Ciorbă

Judecătoria Cluj l-a condamnat pe fiul lui Sandu Ciorbă la o pedeapsă de cinci ani de închisoare, fiind acuzat că a abuzat fizic o femeie. Potrivit autorităților, întâmplarea tulburătoare a avut loc în noapte de 29 spre 30 iunie 2020.

Într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) se arată că Alexandru Csorba ar fi dus-o pe victimă pe un câmp, împreună cu alte două persoane. Acolo, ar fi drogat-o și ar fi constrâns-o să întrețină relații intime.

„La data de 8 octombrie 2025, în urma activităților operative realizate de către polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj, a fost arestat, pe teritoriul Spaniei – regiunea Cuenca, un bărbat, de 26 de ani, urmărit național și internațional, condamnat de către Judecătoria Cluj – Napoca la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Faptele săvârșite de acesta constau în aceea că, în noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, împreună cu alte două persoane și cu partea vătămată minoră, folosind un autoturism, s-ar fi deplasat în zona unui câmp, din municipiul Cluj-Napoca, pe care l-ar fi cunoscut, i-ar fi oferit acesteia o pastilă cu efecte psihoactive și, prin constrângere și exercitare de violență fizică asupra ei, ar fi determinat-o să întrețină raporturi sexuale”, au transmis oamenii legii.

Acum, Alexandru Csorba se află în custodia autorităților judiciare din Spania. Fiul celebrului manelist așteaptă ca mandatul european de arestare emis pe numele său să fie pus în executare, urmând să fie predat Poliției Române.

„Polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unității de urmăriri din cadrul Poliției Naționale a Regatului Spaniei, persoana fiind arestată ieri, 8 octombrie, în vederea predării către autoritățile judiciare române. În prezent, bărbatul de 26 de ani se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. Cooperarea internațională a fost realizată prin Biroul Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R”, se mai arată în comunicatul de la IGPR.

