Buuum: Somație și 50.000 € daune! Ultima soție a regretatului Victor Socaciu îi dă lovitura Marinei Almășan

E mega-scandal între Marina Almășan și Brândușa Ștefan, ultima soție a lui Victor Socaciu. Cele două și-au împărțit ”păreri”, unele de-a dreptul neortodoxe, dar ultima a fost picătura care i-a umplut paharul văduvei regretatului cântăreț. S-a ajuns la o notificare, cu trei cerințe mari și late, între care și o ”amendă” usturătoare, drept daune morale. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Marina Almășan a ”lovit” cu o postare pe rețelele de socializare, expunând aspecte care au scos-o din sărite pe Brândușa Ștefan. Sunt momente din trecut, de când vedeta TVR își ducea relația cu Socaciu. Totul începe de la o fotografie din 2009, chiar de ziua ei, în care apare alături de artistul trecut în neființă. Vine, imediat, cu unele acuze care au nemulțumit-o pe Brândușa Ștefan.

(CITEȘTE ȘI: Văduva lui Victor Socaciu a pus-o pe jar cu ultimele declaraţii, iar acum… Marina Almășan îi dă fatala: „M-am săturat de tot felul de neica-nimeni care…”)

Marina Almășan, somată de ultima soție a lui Victor Socaciu + daune de 50.000 de euro

Dalina Terzi, avocata ultimei, a făcut, imediat, notificare și a avut trei mari cerințe ale clientei sale. Între care și plata a 50.000 de euro, drept daune morale pentru ceea ce s-a afirmat în rândurile Marinei și acea postare. Terzi a făcut și un scurt rezumat al conflictului dintre Marina Almășan și Brândușa Ștefan.

”De multă vreme, între Marina Almășan, cea de-a treia soție a cunoscutului artist Victor Socaciu, de care a divorțat în martie 2012, și Brândușa Ștefan, văduva artistului, există tensiuni mai mult sau mai puțin mocnite, unele situații conflictuale fiind deja mediatizate.

Cu precădere în ultima perioadă, mai cu seamă de când presa vehiculează informații privind relația de concubinaj și despărțirea zgomotoasă de Georgică Cornu, Marina Almășan insistă să facă tot felul de afirmații publice, fie declarații, fie postări, fie articole, menite, din câte pot eu înțelege, să maximizeze importanța legăturii dânsei cu Victor Socaciu și să minimizeze importanța legăturii cu Georgică Cornu. Și în acest context, pe lângă diferite aspecte care privesc relația cu Victor Socaciu din timpul căsătoriei, Marina Almășan vehiculează tot felul de așa-zise informații certe privind aspecte din relația dintre Victor Socaciu și ultima lui soție, Brândușa Ștefan, dar și pretinse simțăminte pe care Socaciu le-ar fi trăit în ceea ce o privește după divorț.

Desigur, aceste informații pretins certe și dovedibile invocate de Marina Almășan zugrăvesc o imagine total diferită de realitate în privința caracterului cald, afectuos și bazat pe sentimente reale, sincere, profunde și reciproce al relației dintre Victor Socaciu și Brândușa Ștefan. Fapt pe care Brândușa Ștefan a simțit nevoia să-l clarifice la fel de public cum fusese contestat de Marina Almășan.

La 06.05.2025, în contextul pe care l-am descris, Marina Almășan a făcut o postare publică, ulterior redistribuită de alți utilizatori ai platformei de socializare pe care a fost afișată și preluată și de mass-media, în care, nici mai mult, nici mai puțin, o cataloghează pe Brândușa Stefan ca fiind ”o femeie evident de moravuri ușoare”. Mai apoi, întreținând suita de postări ale terților utilizatori ai platformei de socializare din secțiunea de comentarii a postării inițiale, Marina Almășan o numește direct sau indirect pe Brândușa Ștefan ”agățătoare”, ”breloc”, ”autointitulată t….”, ”anonimă” și încurajează aducerea de jigniri la adresa acesteia. Ca exemplu, un utilizator afirmă printre altele că Brândușa Ștefan ar fi ”proastă de bubuie”, iar Marina Almășan aprobă comentariul utilizatorului obnținând și această jignire directă.

Ca urmare, la cererea clientei mele, i-am transmis Marinei Almășan o notificare întemeiată pe dispozițiile din Codul Civil Român care prevăd răspunderea civilă delictuală, prin care am solicitat:

Marina Almășan să înlăture în 24 de ore din spațiul public postarea jignitoare și denigratoare, împreună cu toate comentariile la aceasta Marina Almășan să publice, tot în 24 de ore, în aceleași condiții ca și postarea inițială, scuze față de Brândușa Ștefan pentru jignirile și denigrările din postarea a fi înlăturată Marina Almășan să acopere, în același termen de 24 de ore, prejudiciul moral pe care l-a cauzat Brândușei Ștefan prin postarea și comentariile cu caracter jignitor și denigrator, prejudiciu evaluat la 250.000 de lei

Precizez faptul că, în măsura în care Marina Almășan nu va da curs solicitărilor transmise prin Notificarea nr. 250/08.05.2025 prin intermediul BEJ Gont, Panait & Asociații (pentru care a semnat personal de primire), Brândușa Ștefan a decis că o va acționa în judecată și va solicita daune morale, însă acestea vor viza toate afirmațiile Marinei Almășan la adresa Brânduței dinlăuntrul termenului de prescripție și vor avea un cuantum mult mai mare decât suma vizată prin notificarea de astăzi. Iar acesta nu va fi, probabil, singurul demers judiciar pe care Brândușa Ștefan îl va susține împotriva Marinei Almășan”, transmis Dalina Terzi, avocata Brândușei Ștefan.

Mesajul Marinei Almășan care a înfuriat-o pe Brândușa Ștefan

Marina Almășan postase, în urmă cu două zile, fotografia cu ea și Victor Socaciu, însoțită de următorul mesaj:

”Această fotografie este făcută în anul 2009, de ziua mea. Victor era deja parlamentar și, din păcate, era deja foarte bolnav. Încă nu se știa că va ajunge la transplant, însă prognosticul medicilor era sumbru, iar noi, toată familia, purtam în suflet o greutate cumplită și o deznădejde pe care încercam să le ținem departe de el…

Aud că, tot mai des, femeia care ne-a distrus căsnicia se laudă pe la o anumită emisiune de televiziune (mereu aceeași și care, în mod suspect, este SINGURA din piață interesată în mod agresiv de acest subiect, ca și de toate celelalte care privesc persoana mea…) că respectiva avea o relație cu soțul meu încă din anul 2007 (deci cu doi ani înainte de această fotografie). Un fel de “autodenunț”…

Mi se pare mizerabil din partea unei femei – evident, de moravuri ușoare, cum o definesc însăși declarațiile sale – să necinstească încontinuu memoria unui mare artist, făcându-l indirect, prin declarațiile sale repetate, profund imoral. Cu alte cuvinte, soțul și tatăl iubitor, parlamentarul responsabil, votat de romani pentru caracterul său, dar și artistul cu o carieră irepoșabilă în spate, trăise, mulți ani – judecând după spusele duduii – o relație paralelă, deci o viața profund imorală.

În ultimul an al casniciei mele cu Victor, în momentul în care am aflat de existența relației între ei (lucru negat vehement de soțul meu, care argumenta că el n-a avut nimic, niciodată, cu nebunele care l-au asaltat toată viața), deși am fost profund afectată și dezamăgită, am preferat să păstrez pentru mine această “cumpănă” din familia noastră, nepovestind-o nici măcar celor apropiați, darămite presei. Am ales să nu-i întinez profilul de soț, tată și, mai nou, parlamentar.

Foarte târziu, după ce ani la rând am fost acuzată – de către cei care nu știau, firește, realitatea – că mi-am părăsit bărbatul pentru un miliardar (pe acesta îl cunoscusem la jumătate de an, după ce am descoperit presupusa aventură a soțului meu), am ales să ies în presă și să dezvălui adevăratul motiv al prăbușirii familiei noastre. Astăzi, acest “motiv” se dă “fată mare” și încearcă în disperare să se agațe de numele bietului Victor, fără de care, nepurtându-i nici măcar numele, duduia a reintrat în anonimatul din care, la un moment dat, se desprinsese.

Mă uit cu milă la eforturile jalnice ale individei de a construi, din “nimic”, o poveste “de iubire”. Am credința că, mai ales acum, când Victor nu mai este, eforturile celor ce l-au iubit cu adevărat trebuie îndreptate exclusiv spre a-i onora creația și cariera, nu spre a-l amesteca mereu în subiecte de scandal, mânjindu-l post-mortem și alimentând flamânda presă de scandal cu “amintiri” jenante despre amantlâcurile sale. Din decență și respect fața de tatăl copilului meu, evit să dezvălui adevărul din spatele acelei relații bolnave, care m-a determinat să pun punct căsniciei noastre.

…Iar când spun “adevăr”, credeți-mă, ca jurnalist nu-mi permit să vorbesc decât bazându-mă pe mărturii reale, nu pe “amintiri” despre lucruri care nu au existat…”, fost postarea care a inflamat spiritele în cealaltă tabără.

(NU RATA: Dezvăluri bombă cu lista pe masă! ”Scandalul cadourilor” dintre Marina Almășan și Georgică Cornu s-a sucit cu 180 de grade! A revendicat 200.000 €, banii pentru Victor Socaciu!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.