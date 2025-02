Cadoul inedit pe care Andreea Bostănică l-a primit de Valentine’s Day. Fanii au rămas mască: ”Cât de tare!”

Andreea Bostănică i-a pus din nou pe jar pe internauți după ce s-a lăudat cu darul de Valentine’s Day. Obișnuită să primească multe flori și cadouri, această sărbătoare dedicată îndrăgostiților nu putea trece neobservată. Iubitul influenceriței a întrecut orice așteptare. Tânăra de peste Prut a fost complet surprinsă atunci când a deschis pachetul.

Andreea Bostănică, numită „Regina TikTok-ului” și-a obișnuit fanii cu aroganțele ei de sute de mii de euro. La cei 20 de ani ai săi, tânăra afișează o viață opulentă, înconjurată de mașini de lux și cadouri scumpe. Recent, i-a surprins din nou pe internauți, după ce le-a arătat cadoul primit de Ziua Îndrăgostiților.

Andreea Bostănică le-a arătat fanilor cadoul special pe care l-a primit de Ziua Îndrăgostiților. Mai exact, iubitul său i-a oferit o stea numită după ea cu ocazia acestei sărbători. Influencerița s-a filmat în timp ce deschidea pachetul, iar în imagini se observă că este foarte surprinsă.

De asemenea, tânăra de peste Prut a arătat și certificatul care demonstrează că deține o stea ce îi poartă numele. De asemenea, la finalul filmulețului, Andreea Bostănică apare în timp ce se uită pe cer pentru a-și vedea „cadoul”.

„Tocmai am primit o stea care a fost numită după mine”, a scris Andreea Bostănică pe TikTok.

Dincolo de cadoul spectaculos, fanii nu au putut trece cu vederea un detaliu care le-a atras atenția. Internauții au observat că Andreea Bostănică are în continuare bradul împodobit în casă, deși au trecut aproape două luni de la Crăciun.

„Fata mea încă mai are bradul”/ „Credeam că doar în filme se poate”/ „Crăciun fericit”/ „Mai ai bradul fcăut, wow”/„Băăăăi, cât de tare! Felicitări, fato!”, au fost câteva dintre comentarii.

În jurul cadourilor scumpe primite de Andreea Bostănică s-a creat o adevărată controversă. La un moment dat, au apărut zvonuri conform cărora în spatele aroganțelor de sute de mii de euro s-ar afla un milionar arab.

Ei bine, Regina TikTok-ului a dezvăluit că, într-adevăr, cadourile sunt de la iubitul ei, însă nu este vorba despre un bărbat din Emiratele Arabe. Cei doi sunt împreună de jumătate de an, iar relația este cât se poate de serioasă.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o.

Nu e tiktoker, nu are social media, are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de 3 ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni.”, a declarat influencerița în emisiunea lui Cătălin Măruță.