Cafeaua verde – beneficii și contraindicații

Cafeaua verde are numeroase beneficii, întrucât are foarte mulți antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi și previn cancerul. Cafeaua verde este cafeaua crudă, neprăjită, neprelucrată termic. Aceasta are o aromă mult mai intensă decât cea clasică.

Cafeaua verde este cunoscută pentru beneficiile pe care le are asupra sănătății, iar oamenii au început să o prefere în locul celei clasice. A devenit mai cunoscută în anul 2012, atunci când celebrul Dr. Oz a vorbit despre cafeaua verde ca având în un rol important în arderea grăsimilor. Cafeaua verde se poate consuma zilnic prin mestecarea boabelor neprăjite sau prin preparea unei cafele din boabele întregi sau din cele râșnite. Aceasta din urmă este preferata celor mai mulți, deoarece este varianta cea mai gustoasă de a consuma cafea verde. (Citește mai multe despre Cum se bea cafeaua verde şi cum se prepară)

Cafeaua verde- proprietăți

Cafeaua verde aduce numeroase beneficii organismului. Ea conține un nivel ridicat de antioxidanți, care ajută la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Cafeaua verde conține acid clorogenic, iar acest reglează nivelul tensiunii arteriale și a zahărului din sânge. Conține și acid cafeic, care acționează ca un tonic general. Principalii compuși din cafeaua verde acidul dicaffeoilquinic diCQA și acidul acidul caffeoilquinic CQA. (Vezi și Medicii nu pun niciodată lapte în cafea, iar motivul e surprinzător!)

Cafea verde- beneficii

Studiile din ultimii ani au demonstrat că cei care beau cafea verde au mai multe șanse să slăbească, potrivit webmd.com. Boabele verzi de cafea ajută în lupta cu kilogramele în plus. Consumul de cafea verde neprăjită scade tensiunea arterială, împiedică acumularea depozitelor de grăzime, îmbunătățește concentrarea și memoria, reduce pofta de mâncare, scade colesterolul din sânge, reduce efectul radicalilor liberi, hidratează pielea (datorită acizilor grași precum acidul arahidonic și acidul linoleic), întărește sistemul imunitar, combate calvitia, elimină celulita și scade nivelul glicemiei din organism. Mai mult, consumată zilnic, cafeaua verde scade absorțbia zahărului la nivelul tubului digestiv. (Nu rata 10 motive pentru care trebuie să bei numai cafea de acest fel! )

Cafea verde- contraindicații

Deși are numeroase beneficii, există și contraindicații pentru consumul de cafea verde. Medicii susțin că nu este bine ca această cafea să fie consumată de femeile însărcinate sau de mamele care alăptează. Mai mult, oamenii care suferă de anxietate sau de alte tulburări neurologice nu ar trebui să consume cafea verde. Nu au voie nici oamenii care suferă diabet, hipertensiune, osteoporoză, sau sindromul colonului iritabil. Este bine ca cei care suferă de aceste boli să consulte un medic înainte să consume cafea verde sau suplimente pe bază de extract de cafea verde. (Citește și Ce se întâmplă dacă mănânci zaţ de cafea?)