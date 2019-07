După ce a trecut milimetric pe lângă cel de-al cincilea divorț, calificatul Ilie Năstase a împăcat-o pe Ioana Simion, femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea după ce a ”rupt-o” cu Brigitte. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul senzaționale. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP POARTĂ PE MÂNĂ UN CEAS DE… 60.000 $!)

Weekendul trecut, l-a întâlnit pe fostul număr 1 mondial ATP pe litoralul românesc, unde a ales să se relaxeze alături de partenera sa de viață, dar și de câțiva prieteni.

Din câte se pare, legenda vie a tenisului românesc a reușit să o împace pe Ioana Simion, femeia alături de care Nasty lasă impresia că trăiește a doua tinerețe, După episodul cu bunăciunea din parcare, soția fostului lider ATP l-ar fi amenințat pe acesta cu divorțul.

Au depășit momentele încordate

Se pare că, atunci când calcă strâmb, calificatul Ilie Năstase face tot ce îi stă în putință pentru a-și repara greselile. Așa s-a întâmplat și weekendul trecut, atunci când celebrul tenismen a răsfățat-o la maximum pe soția lui. Împreună cu câțiva prieteni, cei doi s-au relaxat pe terasa unui renumit hotel situat în zona de nord din Mamaia. După ce au depășit tensiunile din cuplu, Ilie Năstase și Ioana Simion se bucură din plin de fiecare clipă pe care o petrec împreună.

La un moment dat, ca orice soție grijulie, Ioana Simion i-a aranjat lui Nasty podoaba capilară, care fusese răvășită de o pală de vânt. Cu un gest discret, Ioana și-a trecut mâna prin părul soțului ei, asigurându-se că îi stă bine.

Episodul care ar fi produs tensiune în cuplul Ilie Năstase & Ioana Simion

Vă reamintim că, recent, Nasty a părut să profite de faptul că din peisaj lipsește Ioana Simion, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu câteva luni. Într-un mod aparte, Nasty a încercat să combine o superbă domnișoară. În timp ce vorbea la telefon, Nasty i-a dat târcoale tinerei care se pare că-i acaparase atenția. Ca un "prădător feroce", fostul mare tenismen și-a studiat "ținta" din cap până-n picioare. Ilie Năstase a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că este calificat rău. Atunci când își propune ceva pare că nimic nu-i stă în cale.

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.

