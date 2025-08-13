Călin Geambaşu, SCANDAL uriaş cu tatăl său la câteva luni după ce se împăcaseră. Artistul lansează acuzaţii grave: „M-a dat afară din casă, urlând”

Un nou scandal a izbucnit între doi artiști celebri, tată și fiu, la doar câteva luni de când se împăcaseră. Potrivit mărturisirilor făcute de Călin Geambașu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, tatăl său „a urlat” și l-a dat afară din casă, în urmă cu câteva zile. Mai mult, acesta lansează acuzații grave la adresa lui Petre Geambașu, despre care spune că ar fi profitat de el din punct de vedere material, la început de carieră.

Doar câteva luni a durat „marea împăcare” dintre Petre și Călin Geambașu. Perioadă în care cei doi s-au vizitat, au ieșit chiar împreună la o partidă de billiard. Și au avut o relație normală, tată-fiu. În tot acest timp, „juniorul” mărturisea că e dispus să renunțe și la procesul pe care-l are cu părintele său. Cu condiția ca acesta să recunoască public faptul că a denaturat realitatea atunci când a lansat o serie de acuzații împotriva sa.

Călin Geambașu: „M-a dat afară din casă, urlând”

Recent însă, potrivit mărturisirilor făcute de Călin Geambașu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, tatăl său l-a dat afară din casă, în momentul în care artistul i-ar fi cerut să urmărească împreună, o filmare din trecut.

„Am încercat toate variantele de a-i aduce la cunoștință confuziile în care se zbate, cu probe concrete. Când vede că și-a construit aberații, aberații rostogolite ulterior în public, în loc să-și asume greșeala, se enervează că îi pot demonstra orice. Și chiar începe să facă crize de nervi, să urle. Orgoliul îl turbează. Acum câteva zile iarăși m-a dat afară din casă, urlând, din cauză că i-am arătat o filmare. Și niște acte notariale care demonstrau erorile în care se zbate.

Oricând îi sunt la dispoziție pentru lămuriri. Dar fuge în mod nedisimulat de orice clarificare. Fiindcă orice clarificare îi demontează castelul de otravă pe care și l-a construit”, ne-a declarat acesta.

„Când îl apucă, îl apucă”

Artistul precizează, de asemenea, că pentru el nu ar fi o noutate „ieșirile nervoase” ale tatălui său:

„Pentru mine nu e o noutate că tata are ieșiri nervoase când nu-i convine ceva. Tot cu urlete i-a dat afară și pe alți oameni dragi. Mă refer la Rică, omul de nădejde în tot și toate, la prietenul Doru, la unii colegi. Ba chiar și pe Nicu Ceaușescu. Când îl apucă, îl apucă. M-am obișnuit. Îl cunosc de cinci decenii”.

Lansează acuzații grave împotriva lui Petre Geambașu

În același timp, Călin Geambașu lansează acuzații grave împotriva părintelui său, care l-ar fi abuzat, material, la începutul carierei:

„Refuză parcursul cronologic și frumos al vieții deoarece contravine tuturor credințelor false sub greutatea cărora și-a făurit o armură a minciunii. Se împlinesc ani de zile de când pur și simplu refuză să vină până la mine în birou, să vorbim despre momente ale vieții, cu poze în față.

Filmarea care l-a enervat conține date precise din 2004 . Date care atestă modalitatea și contextul real în care mi-am achitat apartamentul. Plus dobânzile aferente, către prietenul G.P, cel care m-a ajutat în 2001 să îmi obțin independența locativă. Și să scap de abuzul material asupra mea la care eram supus de către părinții mei”.

„De aceea aveam bani foarte mulți”

Artistul mai spune că s-a realizat material datorită muncii sale și nicidecum cu ajutorul tatălui său, care ar fi speculat abilitățile sale, dar fără a-l plăti.

„Spre deosebire de alți puști și oameni la început de drum, șansa mea a fost Școala Vedetelor TVR, by Titus Munteanu. Plus ce turnee organizam prin țară încă de la vârsta de 20 de ani. De aceea aveam bani foarte mulți în acei ani. Dar nu atât de mulți pentru a-mi achita cash un apartament.

Tata a speculat abilitățile mele lucrative și mă punea să-l ajut cu muncă pentru trupa lui, STAR 2000, trupă aproape dezintegrată spre finele anilor 90. Am depus cu drag munca, dar mi s-a părut nedrept să fiu singurul om neplătit, deși prin mâinile mele treceau fix toate înregistrările de atunci.

S-a tras de mine fiindcă au văzut că îi ajut cu drag și fiindcă învățasem foarte multe abilități practice datorită colaborării Școlii Vedetelor cu multe studiouri profi pe unde lucram începând cu 1994 (Mișu Cernea, Adi Oradea, Ion și Bogdan Cristinoiu).

În acel 2001 am luat decizia de a părăsi trupa tatălui meu și a mă muta alături de viitoarea mea soție, Lavinia Geambașu, construindu-mi totodată și prima mea formulă de trupă”, ne-a mai spus acesta.

„Respectul e o obligație morală reciprocă”

În același timp, Călin Geambașu a făcut referire și la motivele pentru care ar fi pierdut prima fază a procesului cu tatăl său:

„Ca fapt divers, în primă instanță am pierdut procesul cu tata nu fiindcă nu ar fi fost adevărat ceva din ce am relatat. Ci fiindcă mi s-a impus să ofer mai mult respect. Doar că respectul este o obligație morală reciprocă, nu direcțională. Aceste lucruri se dezbat acum la Curtea de Apel, pentru a se înțelege dacă părinții au drepturi totalitare asupra copiilor de orice vârstă. Principii și dorință de evoluție”.

Următorul termen al procesului cu tatăl său, la care artistul a făcut apel, va avea loc în luna octombrie.

