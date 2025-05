Călin Georgescu, prima REACȚIE după ce George Simion a pierdut alegerile prezidențiale 2025: ”Mă rog pentru Nicușor Dan”

La scurt timp după ce Nicușor Dan a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din 2025, Călin Georgescu a transmis un mesaj public în care a vorbit despre unitate, credință și nevoia de vindecare a societății. Fostul candidat la președinție, susținut în trecut de o parte a electoratului naționalist, a ales să se adreseze românilor cu un ton împăciuitor și profund spiritual.

Nicușor Dan a fost declarat președintele României după ce a obținut 53,6% din voturile exprimate în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, învingându-l pe George Simion cu o diferență de peste 829.000 de voturi. Cu peste 5,4 milioane de voturi în țară, candidatul independent a primit încrederea unei majorități clare din partea electoratului.

Călin Georgescu a recunoscut durerea celor dezamăgiți de înfrângerea lui George Simion, dar a îndemnat la reconciliere, nu la revoltă. Mai mult, el a transmis un mesaj direct și către noul președinte ales, Nicușor Dan, spunând că se roagă pentru el și îi dorește să fie un lider înțelept într-o perioadă dificilă pentru România.

Într-un mesaj amplu, cu accente religioase și patriotice, Călin Georgescu a reafirmat încrederea că adevărata bătălie nu se duce în alegeri, ci „în inimi statornice”, și i-a încurajat pe români să își păstreze credința, indiferent de rezultat:

Mesajul său s-a încheiat cu un îndemn puternic la curaj, credință și speranță, subliniind că lupta adevărată este una spirituală, nu politică:

„Așa cum am declarat, nu am participat la o banală acțiune de alegere a unui candidat, ci la ceva măreț, la o mărturisire: îl alegem sau ne dezicem de Dumnezeu. O astfel de alegere am făcut fiecare în fața propriei conștiințe. Să nu-și piardă nimeni nădejdea. Indiferent de ceea ce va urma, rămâneți credincioși până la final, așa cum ați spus de atâtea ori: „Până la capăt!”. Adevărata bătălie nu se dă la urne trucate, nici pe scaunele puterii, ci în inimi statornice, care refuză să fie întunecate. Eu am visat și am jertfit pentru o țară demnă și liberă. Curaj! Nu vă temeți, indiferent ce va veni peste această țară și peste această lume. Țineți calea dreaptă. Doar credeți, și atât. La final, o veste bună, și pentru unii, o veste insuportabilă: `Hristos a Înviat!`”