Calvarul prin care trece fosta membră a trupei ASIA! A divorțat acum doi ani, dar… este tot măritată!

La mai bine de doi ani de când s-a separat de partenerul său, Anca Neacșu este încă o femeie căsătorită, în acte. Artista nu reușește să divorțeze de soțul turc, Serkan Yaman, după o căsnicie de zece ani. Suprinzător, cererea sa depusă în instanță a fost respinsă, iar cea de-a doua nu a primit încă termen de judecată! Cei doi nu au copii și este astfel de neînțeles cum un divorț fără minori poate dura la nesfârșit. CANCAN.RO vă prezintă toate amănuntele.

Anca Neacșu nu vrea să mai audă de încă soțul său, Serkan Yaman, cu care a fost căsătorită mai bine de zece ani. Dar nici nu-și poate reface viața. Artista se vede nevoită să accepte că oficial, încă mai este legată de fostul partener turc.

Vedeta a introdus actele de divorț în urmă cu mai bine de doi ani! În toamna anului trecut, a avut o ultimă înfățișare, la care omul de afaceri turc nu a fost prezent. Și tot atunci, cererea sa a fost respinsă, considerată ca fiind neîntemeiată!

Artista a depus o nouă cerere, dar aceasta nu a primit încă termen de judecată!

„Nu vreau să-mi stric ziua cu acest subiect. Sunt probleme cu divorțul. Nu sunt singura în situația asta. Sunt mult dosare în așteptare. Nu vreau să mă mai gândesc la asta”, a declarat artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO

(CITEȘTE ȘI: ANCA NEACȘU, EX-ASIA, CÂNTĂ LA NUNȚI: ”SE URCĂ PE MESE ȘI-MI CER SĂ LE CÂNT…”)

Cine o însoțește în vacanțe

Anca Neacșu și soțul său au locuit mulți ani în Turcia. Ambii s-au întors însă în țara natală a artistei și au rămas în România, iar blonda cu sâni voluptuoși care s-a consacrat cu trupa ASIA are o carieră fără sincope. Agenda îi este plină cu concerte, atât cu trupa, care s-a reunit anul trecut, după o pauză de ani de zile, dar mai ales cu proiectul său solo. Motiv pentru care, de când s-a despărțit de partenerul turc a pus accent pe viața profesională și mai puțin pe cea personală.

Mai mult, artista evită toate ieșirile mondene și preferă ca după fiecare concert să se întoarcă imediat acasă.

Majoritatea vacanțelor post divorț și le-a petrecut în compania mamei și a surorii sale.

„Avem cântări și împreună, dar eu am multe și singură. Vine vara, de aceea nici nu am făcut planuri de vacanță. Dar soru-mea se ocupă de asta. Am vrea să mai plecăm, dar nu știu când timpul îmi va permite”, ne-a mai spus aceasta.

(VEZI ȘI: ANCA NEACȘU, EX-ASIA, A DEPUS ACTELE DE DIVORȚ. CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE VREA SĂ SE DESPARTĂ DE SOȚUL TURC)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.