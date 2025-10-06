Acasă » Știri » Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. Era vânătă pe corp: „O să îți arăt și loviturile”

Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. Era vânătă pe corp: „O să îți arăt și loviturile”

De: Alina Drăgan 06/10/2025 | 16:59
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. Era vânătă pe corp: „O să îți arăt și loviturile”
Informații tulburătoare ies la iveală după moartea Ioanei Popescu. Se pare că aceasta ar fi trăit un adevărat calvar din cauza fostului logodnic, Ion Lőrinczi. Recent, în spațiul public a apărut un videoclip în care bruneta era plină de vânătăi și îl acuza pe bărbat ca a agresat-o. Însă, Ion Lőrinczi dezminte toate acestea și spune că nu el este autorul.

Ioana Popescu a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Acum, noi informații apar despre viața acesteia și calvarul pe care l-ar fi trăit.

Calvarul trăit de Ioana Popescu

La nici două săptămâni de la moartea Ioanei Popescu apar noi informații tulburătoare. În cadrul emisiunii „Viața fără filtru” a fost prezentat un videoclip surprinzător în care aceasta apare cu vânătăi mari pe corp. Mai mult, spune că acela care a agresat-o în felul ăsta este Ion Lorinczi, fostul logodnic.

Se pare că agresiunea ar fi avut loc atunci când bărbatul a mers la ea acasă pentru a-și aduna ultimele lucruri rămas. Acesta și-ar fi pierdut cumpătul după ce Ioana i-a spus că nu mai vrea să se mai împace cu el.

„Am fost bătută de Ionci, de ungur. O să îți arăt și loviturile, a băgat și *** în mine. Venise să își ia ultimele lucruri. Pretextul era să se împace cu mine, i-am zis: ”Nu vreau să mă împac cu tine”. Nu am mai avut nicio treabă de doi ani cu el. Am fost drăguță și i-am făcut o mâncare, îi dădusem și o bere”, spune Ioana Popescu, în înregistrarea respectivă.

„Nu sunt eu autorul”

Imaginile apărute au revoltat multă lume și mulți sunt cei care îi cer acum socoteală bărbatului. Pe de cealaltă parte, acesta dezminte totul și spune că nu a agresat-o niciodată. Mai mult, el este de părere că agresorul ar fi fost o persoană de care Ioanei i-ar fi fost frică și acesta ar fi motivul pentru care a pus totul pe umerii lui.

„Am primit și eu acest mesaj audio și video. (…) Acel obiect de care vorbește ea, prin vizualizare s-ar vedea că nu poate să fie acel obiect de care vorbește. (…) Nu știu când au fost făcute, nu știu de ce (n.r. videoclipurile). Nu știu ce a făcut-o să declare așa ceva. Sunt sigur că un medic specialist ar putea spune ce a fost acolo. Nu sunt eu autorul”, a declarat Ion Lőrinczi.

×