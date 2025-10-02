Ioana Popescu l-a sunat pe Radu Baron, cu o lună înainte să moară. Ce l-a rugat pe impresar: ”Decesul ei mi se pare tare ciudat”

Sfârșitul fulgerător și prematur al Ioanei Popescu – supranumită ”devoratoarea de fotbaliști – a zguduit lumea mondenă din România. A murit la vârsta de 45 de ani pe un pat de spital din București. Cu puțin timp înainte să treacă la cele veșnice, jurnalista s-a confesat impresarului Radu Baron, unul din prietenii săi de suflet, și i-a cerut să-i îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe ale ei.

Ioana Popescu a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie la spitalul Sfântul Ioan din București. Jurnalista avea 45 de ani și suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv de o ciroză în stadiu terminal. În ultimii ani, Ioana Popescu nu a avut o viață ușoară. Depresia și problemele de sănătate și-au pus amprenta asupra activității sale profesionale, însă nu a încetat niciodată să viseze și să spere la un viitor mai bun. Cea supranumită ”devoratoarea de fotbaliști” își dorea să revină în atenția publicului și chiar să se relanseze în industria muzicală.

Care a fost ultima dorință a Ioanei Popescu

Impresarul Radu Baron, unul dintre prietenii de suflet ai acesteia, este de părere că moartea Ioanei Popescu poate fi încadrată în categoria celor petrecute în condiții misterioase sau suspecte. La început, acesta a crezut că la mijloc este vorba despre o glumă, că jurnalista își înscenează propriul sfârșit, nicidecum că informația ar fi total adevărată.

„Era mereu pusă pe șotii și inițial m-am gândit că se ascunde, că-și înscenează moartea, nicidecum că ar fi murit. Și acum mi-e greu să cred că nu mai este. Mă sunase, acum vreo lună, să mă roage să o ajut să se relanseze în muzică. Nu era tristă, nu părea bolnavă, cred că nici n-a știut că avea serioase probleme de sănătate, că altfel mi-ar fi povestit. Decesul ei mi se pare tare ciudat. Ce s-o fi întâmplat, de fapt? Ce scrie în certificatul ei de deces, i l-a văzut cineva?”, a spus Radu Baron.

Impresarul își aduce aminte cu drag de Ioana Popescu și nici până acum nu s-a obișnuit cu gândul că nu mai este printre noi. Acesta a povestit că ultima convorbire pe care a avut-o cu prietena lui a fost în urmă cu aproximativ o lună, atunci când jurnalista l-a rugat să o ajute să se relanseze în industria muzicală. De altfel, în urmă cu ceva timp, Ioana Popescu a fost încurajată și îndrumată chiar de el să urmeze lecții de canto.

”Era foarte sinceră și plină de energie. M-a rugat să găsesc o solistă alături de care să formeze o trupă, ea mai avusese, cândva, una, debutase ca solistă în urmă cu vreo 20 de ani. Avea o voce bunicică, la sugestia mea a și mers pe la lecții de canto. Avea 47 de ani, dar nu-și arăta vârsta. Îmi pare sincer rău pentru ea, Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a menționat Radu Baron, pentru Click!”

Controverse uriaşe după moartea Ioanei Popescu! Începe bătălia pentru moştenire. Miza este uriaşă: vila de 1 mil. € şi…

Ioana Popescu, înmormântată la groapa comună?! Procedura care se aplică atunci când familia refuză să ridice trupul de la morgă