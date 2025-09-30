Fostul logodnic al Ioanei Popescu rupe tăcerea! Ce dorință halucinantă a avut jurnalista înainte să moară: „M-a sunat ultima dată pe 16 septembrie și…”

Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani, însă controversele în privința decesului său stau în continuare în picioare. În ciuda numeroaselor probleme de sănătate cu care se confrunta, jurnalista era des activă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cunoscuții săi. Printre cei care nu au putut rămâne indiferenți se numără și fostul ei logodnic, Ion Lőrinczi. Bărbatul, care a rămas în relații bune cu bruneta și după despărțirea lor, a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre ultimele luni din viață ale jurnalistei. Spune că a vorbit la telefon cu iubitul care își dorea să o înmormânteze, dar dezvăluie și care era dorința halucinantă a brunetei. În plus, face lumină și în cazul mătușii cu care împărțea vila de 1 milion de euro moștenită de la mama ei.

Cu puțin timp înainte să moară, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, pe nume Mihai, cel care cerea bani pentru a o înmormânta. Înainte de acest bărbat care a apăruse în viața ei de puțină vreme, cea supranumită „devoratoarea de fotbaliști” fusese împreună cu Ion Lőrinczi, un jucător de fotbal american de naționalitate maghiară, cu care se logodise de Dragobete în 2022. Cei doi urmau să facă nunta însă moartea mamei jurnalistei în 2023 le-a dat peste cap planurile. S-au despărțit după doi ani de la logodnă, dar au rămas în relații bune. Bărbatul i-a fost alături în ultimele luni din viață și ne dezvăluie care a fost dorința jurnalistei, dar și ce conversație a avut el cu iubitul ei.

Ce a spus Ion Lőrinczi despre moartea regretatei jurnaliste Ioana Popescu

Ion Lőrinczi a scos în evidență toate contradicțiile ce au apărut legate de moartea Ioanei Popescu. Ne-a spus care a fost ultima lor conversație, dar și când s-au văzut, deși Ioana era într-o relație cu Mihai.

„Trebuia să ne căsătorim în 2022 și nu am mai făcut-o, în 2023 a murit mama ei și am anulat de tot nunta, dar am rămas mereu în relații bune. Suntem de un an despărțiți, dar ne înțelegeam bine, îmi scria mereu. Pe 15 septembrie deja îmi scria pe Whatsapp să mă rog pentru ea că nu se simte bine”, începe să povestească Ion Lorinczi pentru CANCAN.RO.

Ulterior, bărbatul spune că a fost sunat a doua zi de Ioana și a vorbit cu iubitul ei de atunci la telefon, pe care nu i l-a prezentat ca fiindu-i iubit.

„M-a sunat ultima dată pe 16 septembrie și mi-a mulțumit că și-a mai revenit. Atunci mi l-a dat pe Mihai la telefon, dar nu mi-a spus că este iubitul ei. Mi-a spus să îl sfătuiesc cu ceva legat de dantură, să îi spun unde am rezolvat eu problemele. Nu mi-a zis că este iubit, prieten, nimic. Acela a fost singurul meu contact cu el. Eu mi-am dat seama că este el după nume și după ce a apărut în presă”, continuă el povestea.

Înainte de asta, Ion Lőrinczi a vorbit cu fosta lui iubită pe care ar fi trebuit să își ia motanul de la cineva care a stat cu el cât timp bruneta a fost plecată din țară.

„Ea mi-a trimis un mesaj vocal pe 31 august. Pe 1 septembrie am vorbit, mi-a spus că mă așteaptă la masă, să luăm cina împreună. Pe 8 septembrie m-a sunat și mi-a spus să mergem să îl luăm pe Tom, între timp nu a putut doamna de acolo să ne primească. Și acum eu mă întreb, dacă era acel băiat cu ea de ce nu s-a dus cu el și m-a luat pe mine?”, a spus Ion Lőrinczi pentru CANCAN.RO.

În plus, bărbatul mai susține că marea iubire a Ioanei Popescu a fost Dan Alexa:

„Ea suferea după Alexa, mereu a spus asta. Așa cum mi-a spus de Alexa, putea să îmi spună și de el. Noi am rămas buni prieteni după despărțire. Mă suna destul de des, eu la fel pe ea. O să merg la înmormântarea ei, sigur”.

Unde voia să se mute și care a fost ultima dorință a jurnalistei

Unul dintre cele mai dificile episoade prin care a fost nevoită să treacă a fost cel în care mama sa a murit, iar jurnalista a rămas singură pe lume. Și, cu toate că era un om singur, nu îi lipsea nimic material. Moștenise de la mama ei o parte dintr-o vilă evaluată la 1 milion de euro, și avea și un apartament în zona Brâncoveanu. (vezi aici detalii) Ea și mătușa ei erau moștenitoarele vilei din Mihai Bravu, iar acum rămâne de văzut cui îi va rămâne vila. Ion Lorinczi a spus cum încerca Ioana să negocieze vânzarea casei, dar și unde voia să se mute.

„Mă intrigă cum de această mătușă a ei, despre care știu, dar nu erau în relații foarte bune, nici măcar nu a trecut să îi revendice trupul. Între ele nu era niciun fel de legătură, voia Ioana să vândă casa, mătușa ei nu dorea, iar lucrurile s-au rupt și mai mult. Noi ne-am despărțit în urmă cu un an, iar după ce ne-am despărțit nu mi-a mai spus multe despre casă, deși eram în relații bune, dar în ultimul timp spunea că are nevoie de bani. A încercat inclusiv să vândă apartamentul din Brâncoveanu, avea și vizionări, dar nu a bătut palma cu nimeni. De când s-a făcut succesiunea, din primăvară de anul trecut, tot încerca să-l vândă. Ea găsise o căsuță la Roman, o găsise la un preț mic, 26 de mii de euro. Voia să vândă apartamentul din Brâncoveanu și să se mute acolo cu totul”, a spus Ion Lorinczi pentru CANCAN.RO.

Fostul logodnic al Ioanei Popescu a povestit cu durere că și-a dorit să se ocupe personal de înmormântarea brunetei, însă dorința nu i-a fost îndeplinită. Acesta a mărturisit că discutase deja cu prieteni apropiați ai Ioanei, gata să îl sprijine financiar și moral pentru ca totul să fie așa cum și-ar fi dorit ea și să-i îndeplinească ultima dorință.

„Mi-am dorit să o ridic eu. Sâmbătă dimineața am sunat la spital, cum să facem ca să o luăm și dacă s-a dus acel băiat, nu avea rost să forțez nota. Erau câțiva prieteni de-ai ei cu care am vorbit și erau dispuși să mă ajute și să participe financiar. Ea și-a dorit dacă moare tânără să fie în centrul atenției, cred că nu-și dorea chiar acum să moară. A murit cum a trăit, tensiunea aceasta pe care a avut-o mereu în viață îi plăcea”, a declarat în închieiere bărbatul.

