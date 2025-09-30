Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost ridicat de la morgă. Ultimele pregătiri pentru înmormântarea regretatei jurnaliste

Cu doar câteva minute înainte, Ioana Popescu a fost depusă la capela cimitirului Berceni 2. Mara Bănică și iubitul regretatei jurnaliste au mers dis-de-dimineață pentru a-i ridica trupul neînsuflețit de la morgă. CANCAN.RO a surprins imaginile din fața spitalului Sfântul Ioan.

După ce s-au făcut nenumărate speculații despre moartea Ioanei Popescu, Mara Bănică nu a putut rămâne indiferentă, așa că și-a asumat să se ocupe de înmormântare până în cel mai mic detaliu. S-a zvonit că bruneta nu ar fi decedat, așadar concurenta de la Asia Express a fost cea care a sunat în urmă cu câteva zile la spitalul Sfântul Ioan pentru a confirma tuturor trecerea în neființă a femeii în vârstă de 45 de ani. În această dimineață, vedeta Antena 1 a mers alături de partenerul Ioanei Popescu pentru a ridica trupul neînsuflețit de la morgă.

Mara Bănică a ridicat trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni negri și o jachetă neagră, vizibil obosită, Mara Bănică a așteptat în fața spitalului Sfântul Ioan, acolo unde Ioana Popescu a decedat, pentru a-i ridica trupul neînsuflețit. Nu a mers singură, ci alături de iubitul regretatei jurnaliste.

Având în vedere situația Ioanei Popescu (părinții decedați, iar frații plecați în străinătate), existau toate șansele ca statul să se ocupe de înmormântare, însă Mara Bănică a intervenit și și-a asumat responsabilitatea de a se ocupa de toate cele necesare pentru înhumare. Cu toate acestea, azi dimineață partenerul Ioanei a fost cel care a trebuit să o recunoască la prosectură, iar ulterior s-au întocmit și actele de deces.

Mara Bănică a făcut un anunț pentru cei care doresc să îi aducă jurnalistei un ultim omagiu. Mai exact, sicriul a ajuns la capela cimitirului Berceni 2 la ora 11:00, în această dimineață, iar cei care vor să își ia rămas bun sunt așteptați după ora 17:00. Mâine va avea loc înmormântarea. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate detaliile.

