Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost ridicat de la morgă. Ultimele pregătiri pentru înmormântarea regretatei jurnaliste

De: Rebeka Pascu 30/09/2025 | 12:16
Cu doar câteva minute înainte, Ioana Popescu a fost depusă la capela cimitirului Berceni 2. Mara Bănică și iubitul regretatei jurnaliste au mers dis-de-dimineață pentru a-i ridica trupul neînsuflețit de la morgă. CANCAN.RO a surprins imaginile din fața spitalului Sfântul Ioan. 

După ce s-au făcut nenumărate speculații despre moartea Ioanei Popescu, Mara Bănică nu a putut rămâne indiferentă, așa că și-a asumat să se ocupe de înmormântare până în cel mai mic detaliu. S-a zvonit că bruneta nu ar fi decedat, așadar concurenta de la Asia Express a fost cea care a sunat în urmă cu câteva zile la spitalul Sfântul Ioan pentru a confirma tuturor trecerea în neființă a femeii în vârstă de 45 de ani. În această dimineață, vedeta Antena 1 a mers alături de partenerul Ioanei Popescu pentru a ridica trupul neînsuflețit de la morgă.

Mara Bănică și iubitul Ioanei Popescu în fața spitalului

Mara Bănică a ridicat trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni negri și o jachetă neagră, vizibil obosită, Mara Bănică a așteptat în fața spitalului Sfântul Ioan, acolo unde Ioana Popescu a decedat, pentru a-i ridica trupul neînsuflețit. Nu a mers singură, ci alături de iubitul regretatei jurnaliste.

Mara Bănică și iubitul Ioanei Popescu s-au întâlnit cu medicul legist

Având în vedere situația Ioanei Popescu (părinții decedați, iar frații plecați în străinătate), existau toate șansele ca statul să se ocupe de înmormântare, însă Mara Bănică a intervenit și și-a asumat responsabilitatea de a se ocupa de toate cele necesare pentru înhumare. Cu toate acestea, azi dimineață partenerul Ioanei a fost cel care a trebuit să o recunoască la prosectură, iar ulterior s-au întocmit și actele de deces.

Ioana Popescu si-a gasit sfarsitul la 45 de ani
Ioana Popescu si-a gasit sfarsitul la 45 de ani/Foto: Social media

Mara Bănică a făcut un anunț pentru cei care doresc să îi aducă jurnalistei un ultim omagiu. Mai exact, sicriul a ajuns la capela cimitirului Berceni 2  la ora 11:00, în această dimineață, iar cei care vor să își ia rămas bun sunt așteptați după ora 17:00. Mâine va avea loc înmormântarea. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate detaliile.

